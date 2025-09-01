इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने जा रहा है एक और तूफानी गेंदबाज, रफ्तार के इनस्विंग से मचा चुका है गदर

हैम्पशायर के बेकर ने जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस की ओर से खेलते हुए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। सोनी बेकर के करियर को देखें, तो उन्होंने 7 फर्स्ट क्लास मुकाबलों की 13 पारियों में 33.90 की औसत के साथ 22 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा, 11 लिस्ट-ए मुकाबलों में सोनी 19 विकेट हासिल कर चुके हैं। सोनी बेकर ने अपने टी20 करियर में 21 मुकाबले खेले, जिसमें 24 शिकार किए हैं। बेकर 145 की स्पीड से लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं लेकिन उससे भी खतरनाक है, स्पीड के साथ स्विंग कराने की क्षमता।