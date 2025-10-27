Patrika LogoSwitch to English

टीम इंडिया को मिला एक और तूफानी गेंदबाज! एक मैच में झटके 10 विकेट, टेस्ट खेलना है सपना

गेंद को दोनो ओर स्विंग करने की काबिलियत रखने वाले आकिब नबी की तूफानी गेंदबाजी ने कई IPL की टीमों का ध्यान भी आकर्षित किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

मधुर मिलन राव

Oct 27, 2025

Auqib Nabi

आकिब नबी (फोटो- IANS)

Auqib Nabi Cricketer Profile: जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रणजी ट्रॉफी में ग्रुप-डी के मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ मैच में नबी ने एक पारी में मात्र 24 रन देकर 7 विकेट लिए। पहली पारी में 3 विकेट लेकर मैच में 10 विकेट हॉल लिया। इस तूफानी गेंदबाजी के साथ ही इन्होंने मैच में 9वें नंबर पर आकर 55 रनों की शानदार अर्द्धशतकीय पारी भी खेली। अपने इस ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते वे मैन ऑफ द मैच चुने गए।

क्या मिलेगी भारतीय टीम में जगह?

जम्मू कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज उमरान मलिक के बाद अब नबी ने भी अपने नाम पर सोचने के लिए सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है। अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी ने दिलिप ट्रॉफी में भी लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे। अपनी इसी फॉर्म को इन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी जारी रखा है। मुंबई के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में भी नबी ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे। इनमें अजिंक्य रहाणे और सरफराज खान जैसे बड़े विकेट शामिल थे। वह अब तक 2 मैचों में कुल 17 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा नबी बल्लेबाजी भी कर सकते है जो भारतीय टीम की निचले क्रम की बल्लेबाजी को भी मजबूत कर सकते है।

IPL में ये टीमें लगा सकती है बोली

गेंद को दोनों ओर स्विंग करने की काबिलियत रखने वाले आकिब नबी की तूफानी गेंदबाजी ने कई IPL की टीमों का ध्यान भी आकर्षित किया है। IPL 2025 में ऐसी कई टीमें थी जिन्हें तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में सुधार की आवश्यकता है। 18 साल बाद IPL जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू के पास भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड के बाद तीसरा कोई ऐसा तेज गेंदबाज नहीं है, जिस पर निर्भर हुआ जा सके।

ऐसे में नबी के रुप में एक भारतीय तेज गेंदबाज को शामिल करना टीम कॉम्बिनेशन के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी तेज गेंदबाजी में दो कम अनुभवी भारतीयों हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा पर ही निर्भर है। नबी को टीम में शामिल कर इसे और मजबूत किया जा सकता है।

Published on:

27 Oct 2025 07:33 pm

