टीम इंडिया को मिला एक और तूफानी गेंदबाज! एक मैच में झटके 10 विकेट, टेस्ट खेलना है सपना

जम्मू कश्मीर से आने वाले तेज गेंदबाज उमरान मलिक के बाद अब नबी ने भी अपने नाम पर सोचने के लिए सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है। अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी ने दिलिप ट्रॉफी में भी लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए थे। अपनी इसी फॉर्म को इन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी जारी रखा है। मुंबई के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में भी नबी ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे। इनमें अजिंक्य रहाणे और सरफराज खान जैसे बड़े विकेट शामिल थे। वह अब तक 2 मैचों में कुल 17 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा नबी बल्लेबाजी भी कर सकते है जो भारतीय टीम की निचले क्रम की बल्लेबाजी को भी मजबूत कर सकते है।