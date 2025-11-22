Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Aus vs Eng 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, इस सदी में दूसरी बार हुआ ऐसा

Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच खेला जा रहा एशेज का पहला टेस्‍ट अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। पहली पारी में 172 रन बनाने वाली इंग्लिश टीम ने मेजबान टीम की पहली पारी को महज 132 रन पर समेट दिया है। इसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 22, 2025

Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights

ऑस्‍ट्रेलिया बनाम इंग्‍लैंड मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया की मेजबानी में पांच टेस्‍ट मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। दूसरे दिन ही ये मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इंग्‍लैंड ने अपनी पहली पारी में 172 रन बनाए। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया की पहली पारी को सिर्फ 132 रन पर ढेर करते हुए पहली पारी के आधार पर 40 रनों की बढ़त हासिल की। मेजबान कंगारू टीम के नाम इसके साथ ही एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। घरेलू एशेज में ऐसा इस सदी में दूसरी बार हुआ है।

15 साल बाद दूसरा सबसे कम स्‍कोर

132 रन इस सदी में ऑस्ट्रेलिया का घरेलू एशेज टेस्ट में पहली पारी का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2010-11 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग-डे टेस्ट में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम सिर्फ 98 रनों के स्‍कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इतना ही नहीं ये एशेज में दोनों टीमों के पहली पारी में कुल सबसे कम स्‍कोर भी है।

पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट की पहली पारी में दोनों टीमें 200 से कम पर आउट हुई थीं, वह 1990-91 में गाबा में हुआ था। उस दौरान इंग्लैंड 194 और ऑस्ट्रेलिया 152 पर ऑलआउट हो गए थे।

ये रिकॉर्ड भी बने

ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तानों के सबसे अच्छे आंकड़े

5/23 बेन स्टोक्स (पर्थ) 2025

5/36 गब्बी एलन (ब्रिस्बेन) 1936

5/46 जॉनी डगलस (मेलबर्न) 1912

5/49 फ्रेडी ब्राउन (मेलबर्न) 1951

5/66 बॉब विलिस (ब्रिस्बेन) 1982

एशेज टेस्ट में दोनों टीमों की मिलाकर सबसे छोटी पहली पारी

47.5 ओवर (मेलबर्न) 1902 (ऑस्ट्रेलिया 32.1, इंग्लैंड 15.4)

78.1 ओवर (पर्थ) 2025 (इंग्लैंड 32.5, ऑस्ट्रेलिया 45.2)

80.0 ओवर (लीड्स) 2019 (ऑस्ट्रेलिया 52.1, इंग्लैंड 27.5)

एक नजर मैच पर

मैच की बात करें तो इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया और अपनी पहली पारी में हैरी ब्रूक के अर्धशतक की बदौलत स्‍कोर पर 172 रन लगाए। ऑस्‍ट्रेलिया के लिए मिचेल स्‍टार्क ने 7 विकेट चटकाए। इसके जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में महज 132 रन पर ढेर हो गई। उसका कोई भी बल्‍लेबाज 30 का आंकड़ा नहीं छू सका। खबर लिखे जाने तक इंग्‍लैंड ने अपनी दूसरी पारी में लंच तक 59/1 का स्‍कोर करते हुए 99 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

ये भी पढ़ें

इंग्लैंड को 172 रन पर समेटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को नहीं हुआ फायदा, बेन स्टोक्स ने पलट दिया रूख
क्रिकेट
Ben Stokes the Ashes Series 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

22 Nov 2025 10:10 am

Published on:

22 Nov 2025 10:03 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus vs Eng 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, इस सदी में दूसरी बार हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

नहीं रहा दिल्ली का पहला टेस्ट क्रिकेटर… जानें कौन था क्रिकेट समेत तीन खेलों में महारत रखने वाला ये खिलाड़ी

Delhi first Test cricketer Prakash Bhandari Dies
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, दोनों टीमों में 3 बड़े बदलाव

India vs South Africa 2nd Test
क्रिकेट

Ind vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में आज कप्‍तान ऋषभ पंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन करेगा बैटिंग?

Rishabh Pant
क्रिकेट

संजू सैमसन ने आखिर क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ, पहली बार तोड़ी चुप्पी

sanju samson
क्रिकेट

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट से पहले पिच को लेकर ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, बताया कब मिलेगी टर्न

Pitch Report IND vs SA 2nd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.