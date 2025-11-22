Aus vs Eng 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, इस सदी में दूसरी बार हुआ ऐसा

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। दूसरे दिन ही ये मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 172 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को सिर्फ 132 रन पर ढेर करते हुए पहली पारी के आधार पर 40 रनों की बढ़त हासिल की। मेजबान कंगारू टीम के नाम इसके साथ ही एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। घरेलू एशेज में ऐसा इस सदी में दूसरी बार हुआ है।
132 रन इस सदी में ऑस्ट्रेलिया का घरेलू एशेज टेस्ट में पहली पारी का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2010-11 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग-डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 98 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। इतना ही नहीं ये एशेज में दोनों टीमों के पहली पारी में कुल सबसे कम स्कोर भी है।
पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट की पहली पारी में दोनों टीमें 200 से कम पर आउट हुई थीं, वह 1990-91 में गाबा में हुआ था। उस दौरान इंग्लैंड 194 और ऑस्ट्रेलिया 152 पर ऑलआउट हो गए थे।
ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तानों के सबसे अच्छे आंकड़े
5/23 बेन स्टोक्स (पर्थ) 2025
5/36 गब्बी एलन (ब्रिस्बेन) 1936
5/46 जॉनी डगलस (मेलबर्न) 1912
5/49 फ्रेडी ब्राउन (मेलबर्न) 1951
5/66 बॉब विलिस (ब्रिस्बेन) 1982
एशेज टेस्ट में दोनों टीमों की मिलाकर सबसे छोटी पहली पारी
47.5 ओवर (मेलबर्न) 1902 (ऑस्ट्रेलिया 32.1, इंग्लैंड 15.4)
78.1 ओवर (पर्थ) 2025 (इंग्लैंड 32.5, ऑस्ट्रेलिया 45.2)
80.0 ओवर (लीड्स) 2019 (ऑस्ट्रेलिया 52.1, इंग्लैंड 27.5)
मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अपनी पहली पारी में हैरी ब्रूक के अर्धशतक की बदौलत स्कोर पर 172 रन लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट चटकाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में महज 132 रन पर ढेर हो गई। उसका कोई भी बल्लेबाज 30 का आंकड़ा नहीं छू सका। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में लंच तक 59/1 का स्कोर करते हुए 99 रन की बढ़त हासिल कर ली है।
