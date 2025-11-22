Aus vs Eng 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, इस सदी में दूसरी बार हुआ ऐसा

Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया की मेजबानी में पांच टेस्‍ट मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। दूसरे दिन ही ये मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। इंग्‍लैंड ने अपनी पहली पारी में 172 रन बनाए। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया की पहली पारी को सिर्फ 132 रन पर ढेर करते हुए पहली पारी के आधार पर 40 रनों की बढ़त हासिल की। मेजबान कंगारू टीम के नाम इसके साथ ही एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। घरेलू एशेज में ऐसा इस सदी में दूसरी बार हुआ है।