Aus vs Eng: सिडनी टेस्‍ट में बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद को खिलाड़ियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Aus vs Eng 5th Test: ऑस्‍ट्रेलिया बनाम इंग्‍लैंड आखिरी एशेज टेस्‍ट के पहले दिन बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद किया गया। इसके साथ ही इस हमले में हमलावरों में से एक पर हमला करने वाले बहादुर स्‍थानीय नागरिक अहमद अल-अहमद को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

भारत

image

lokesh verma

Jan 04, 2026

Aus vs Eng 5th Test

बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में गार्ड ऑफ ऑनर देते खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Aus vs Eng 5th Test: सिडनी टेस्‍ट के पहले दिन बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अपने नायक को देख पूरा स्‍टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ज्ञात हो कि तीन हफ्ते पहले बॉन्‍डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की जान चली गई थी। ऑस्‍ट्रेलिया बनाम इंग्‍लैंड आखिरी एशेज टेस्‍ट से पहले एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमले में मारे गए लोगों श्रद्धांजलि भी दी गई।

अहमद अल-अहमद ने छीन ली थी बंदूक

सिडनी टेस्ट से पहले 14 दिसंबर को आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को याद किया गया। इसके साथ ही पुलिस बल, फर्स्ट एड मेडिक्स, सर्फ लाइफसेवर्स और कई अन्य को भी सलाम किया गया। उनमें अहमद अल-अहमद भी शामिल थे, जो एक बहादुर सीरियाई-ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं। उन्होंने बॉन्‍डी बीच पर दो हमलावरों में से एक पर बहादुरी से हमला किया, उसकी बंदूक छीन ली और यह सुनिश्चित किया कि पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समय मिल सके।

हमले के बाद बढ़ाई सुरक्षा

फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के एक बड़े समूह को दोनों टीमों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो एससीजी के प्रसिद्ध पवेलियन के दोनों ओर लाइन में खड़े थे और भीड़ के साथ तालियां बजा रहे थे। हमले के समय इंग्लैंड टीम पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में थी। आतंकवादी हमलों के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

10 साल के बच्चे समेत 15 लोगों की मौत

बता दें कि बॉन्‍डी बीच दुनिया के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। जहां हनुक्का समारोहों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इसकी निंदा एक यहूदी विरोधी हमले के रूप में की गई, जो चरमपंथी आतंकी समूह ISIS से प्रेरित था। इसमें एक बंदूकधारी हमले के दौरान ही मारा गया और दूसरे को सिडनी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह ऑस्ट्रेलियाई इतिहास की दूसरी सबसे जानलेवा मास-शूटिंग घटना थी, जिसमें 10 साल के बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई।

