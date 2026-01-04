Aus vs Eng 5th Test: सिडनी टेस्‍ट के पहले दिन बॉन्‍डी बीच आतंकी हमले के हीरो अहमद अल अहमद को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड अपने नायक को देख पूरा स्‍टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ज्ञात हो कि तीन हफ्ते पहले बॉन्‍डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की जान चली गई थी। ऑस्‍ट्रेलिया बनाम इंग्‍लैंड आखिरी एशेज टेस्‍ट से पहले एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमले में मारे गए लोगों श्रद्धांजलि भी दी गई।