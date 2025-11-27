सिर्फ दो दिन चला टेस्ट, 27 करोड़ का हुआ नुकसान, फिर भी पर्थ की पिच को मिली ‘Very Good’ रेटिंग

पर्थ टेस्ट में शतक जड़ने के बाद बल्ला उठाते ट्रैविस हेड। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
Perth Pitch rated Very Good: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज का पहला टेस्ट पर्थ में सिर्फ दो दिन में ही निपट गया था, जिसके बाद कुछ आलोचकों ने इसके लिए पिच को दोषी ठहराया था। वहीं, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पर्थ की पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग दी है। ज्ञात हो कि दो दिन चले इस टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 172 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 132 के स्कोर पर ढेर हो गई तो इंग्लिश टीम अपनी दूसरी पारी में 164 रन पर ऑलआउट हो गई। फिर ट्रैविस हेड ने विस्फोटक शतक जड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को आसानी से 205 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस तरह मेजबान टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।
आईसीसी के चार-टियर पिच रेटिंग सिस्टम के अनुसार, 'बहुत अच्छी' सबसे ज्यादा रेटिंग है। इसका मतलब है कि दो दिन के मैच के दौरान पिच में अच्छी कैरी, लिमिटेड सीम मूवमेंट और लगातार बाउंस था। बता दें कि पर्थ की पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग मैच रेफरी रंजन मदुगले ने दी है।
हालांकि शायद कुछ दिग्गज इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि पहले दिन 305 रन पर 19 विकेट गिरे। जबकि दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 205 रन के टोटल को सिर्फ एक सेशन में चेज कर लिया।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ क्रिकेट जेम्स ऑलसॉप ने कहा कि तीसरे और चौथे दिन के टिकट रखने वाले फैंस के लिए यह निराशाजनक था, लेकिन उन दो दिनों में कुछ जबरदस्त क्रिकेट के साथ एशेज में जान आ गई। उन्होंने कहा कि मैच रेफरी की "बहुत अच्छी" रेटिंग हमारे इस विश्वास को सही साबित करती है कि पर्थ स्टेडियम ने ऐसी पिच बनाई, जिसमें बल्ले और गेंद के बीच सही बैलेंस था। दोनों तरफ से कुछ शानदार पेस बॉलिंग का दबदबा और मुकाबले का जबरदस्त माहौल का मतलब था कि मैच सिर्फ दो दिन ही चला।
इंग्लैंड की टीम को ट्रैविस हेड के तूफानी शतक के बुरे सपने से उबरने में भले ही अभी कुछ दिन लगें, लेकिन हेड की तेज पारी से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खासा नुकसान पहुंचा है। हेड की आखिरी पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी और पिछली तीन पारियों में बेहद खराब बैटिंग के चलते मैच सिर्फ छह सेशन में ही निपट गया।
इससे होस्ट को 3 मिलियन से ज्यादा (करीब 27 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ, क्योंकि तीसरे दिन के सभी टिकट पहले ही बिक चुके थे और चौथा दिन भी ज्यादा दूर नहीं था। सीए के चीफ ने कहा कि तीसरे और चौथे दिन के टिकट खरीदने वाले फैंस के लिए यह निराशाजनक था।
