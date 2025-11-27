सिर्फ दो दिन चला टेस्ट, 27 करोड़ का हुआ नुकसान, फिर भी पर्थ की पिच को मिली ‘Very Good’ रेटिंग

Perth Pitch rated Very Good: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच एशेज का पहला टेस्‍ट पर्थ में सिर्फ दो दिन में ही निपट गया था, जिसके बाद कुछ आलोचकों ने इसके लिए पिच को दोषी ठहराया था। वहीं, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पर्थ की पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग दी है। ज्ञात हो कि दो दिन चले इस टेस्‍ट में इंग्‍लैंड की पहली पारी सिर्फ 172 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया की पहली पारी 132 के स्‍कोर पर ढेर हो गई तो इंग्लिश टीम अपनी दूसरी पारी में 164 रन पर ऑलआउट हो गई। फिर ट्रैविस हेड ने विस्‍फोटक शतक जड़ते हुए ऑस्‍ट्रेलिया को आसानी से 205 रनों के लक्ष्‍य तक पहुंचा दिया। इस तरह मेजबान टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।