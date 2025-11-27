Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका ने हर मैच में अपनाई एक ही स्क्रिप्ट, सोते रहे गंभीर और पंत, इस प्लानिंग से किया सूपड़ा साफ

दक्षिण अफ्रीका ने इस सीरीज़ को एक ही स्क्रिप्ट पर खेलकर भारत को पूरी तरह बेबस कर दिया और हैरानी की बात यह है कि भारतीय टीम हर बार उसी जाल में फँसते चले गए। कप्तान ऋषभ पंत और कोच गौतम गंभीर को इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 27, 2025

India vs South Africa

दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर 25 साल बाद सीरीज अपने नाम की। (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa Test Series: दक्षिण अफ्रीका ने भारत का उन्हीं के घर पर 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए इतिहास रच दिया है। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर 25 साल बाद सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में भारतीय टीम पूरी तरह से असहाय नज़र आई। जिस विकेट पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते थे, वहीं अफ्रीका ने दोनों पारियों में मिलाकर 600 से ज्यादा रन बनाए और 20 विकेट भी लिए।

इस प्लानिंग से किया सूपड़ा साफ

दक्षिण अफ्रीका ने हर टेस्ट मैच में एक ही स्क्रिप्ट अपनाई है। वे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते थे और 500 से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते थे। अंधेरा होते ही पारी घोषित कर देते और फिर उसे रोशनी में तीन विकेट निकालते। और जब अगले दिन खेल शुरू होता, तो भारतीय टीम पहले ही दबाव में होती थी। हर टेस्ट मैच मानो कॉपी-पेस्ट जैसा लगता था। यही उन्होंने पिछले महीने पाकिस्तानी दौरे पर भी किया था। जहां उन्होंने 1-1 से सीरीज ड्रा कराई थी।

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के आखिरी चरण में फ़ाफ डु प्लेसिस ने 2019 के भारत दौरे पर सबसे कठिन परीक्षा झेली, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया था। इस दौरे ने डु प्लेसिस के करियर को बड़ा झटका दिया और अगली सीरीज में कप्तानी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

2019 में टेंबा बावुमा ने भारतीय परिस्थितियों को समझा

उस दौरे में दक्षिण अफ्रीका के उपकप्तान टेंबा बावुमा थे। बावुमा ने भारतीय परिस्थितियों का अच्छे से मूल्यांकन किया, अलग-अलग सेशन में भारतीय पिच कैसे बरताव करती हैं। इन सब बातों को उन्होंने गहराई से समझा। 2022 में कप्तानी संभालने के बाद बावुमा ने टेस्ट क्रिकेट को महत्व दिया और एक मैच-विनर्स की टीम तैयार की। जिसने बुधवार को गुवाहाटी में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नींव हिलाकर रख दी। 2-0 की यह क्लीन स्विप दक्षिण अफ्रीका की 21वीं सदी में भारत में पहली सीरीज़ जीत है।

अगर कोई कोलकाता टेस्ट की बदहवासी को अलग भी रख दे, तो भी इस जीत का 408 रन का अंतर इस टीम की बढ़ती ताक़त का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसी ताक़त जो ग्रेम स्मिथ की 'इनविंसिबल' दक्षिण अफ्रीकी टीम की याद दिलाती है, जिन्होंने 2012 से 2014, 21 महीनों तक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस पर कब्ज़ा जमाए रखा था।

दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा क्या किया, जो भारतीय टीम नहीं कर पाई

इस करारी हार से गौतम गंभीर की कोचिंग वाली भारतीय टीम के लिए सबसे कड़वा सबक यही है कि टेस्ट क्रिकेट में सफलता की बुनियाद बेहद साधारण होती है। खिलाड़ियों की भूमिकाएं स्पष्ट होनी चाहिए, चयन में स्थिरता और खिलाड़ियों का आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में ये तीनों चीजें साफ-साफ नजर आईं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी को पता था कि उसकी भूमिका क्या है, कौन से नंबर पर उसे खेलना है, और टीम उस पर कितने समय तक भरोसा रखेगी। नतीजा यह हुआ कि दबाव के समय भी उनके बल्लेबाज और गेंदबाज एक-दूसरे के खेल को पूरक बनाते दिखे।

गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम उल्टी राह पर चल रही

दूसरी तरफ भारतीय टीम पिछले एक डेढ़ साल से ठीक उल्टी राह पर चल रहा है। लगातार बदलते संयोजन, बल्लेबाजी क्रम में म्यूजिकल चेयर्स, और हर हार के बाद नई-नई प्रयोग की होड़ ने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बार-बार झटका दिया। जब खिलाड़ी को यह पता ही न हो कि अगले टेस्ट में उसकी जगह पक्की है या नहीं, तो वह लंबी पारी या लगातार अच्छी गेंदबाजी कैसे दे सकता है?

ऐतिहासिक जीत के बाद बावुमा ने कहा, "किसी भी संगठन या टीम में देखें, हर कोई यह जानना चाहता है कि उसकी भूमिका क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। एक कप्तान के तौर पर कभी-कभी गेंदबाज़ के हाथ से गेंद लेना बहुत मुश्किल होता है। बल्लेबाज़ी में भी यही बात दिखती है। हर कोई योगदान दे रहा है। हमारे पास वे खिलाड़ी नहीं हैं जो 150 जैसे बड़े स्कोर बनाएं, लेकिन हमारे चार-पांच खिलाड़ी 60 और 70 रन की अहम पारियां खेल देते हैं।"

बावुमा बेहतरीन कप्तान और लीडर

बावुमा बेहतरीन कप्तान के साथ - साथ अच्छे लीडर भी हैं। उनकी सोच बेहद साफ और सरल है। शायद यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम उनके नेतृत्व में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 12 टेस्ट मैचों के बाद भी यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कप्तान अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है। जो टेस्ट इतिहास में किसी कप्तान की सबसे सफल शुरुआत है।

दक्षिण अफ्रीका के हर खिलाड़ी ने दिया योगदान

दक्षिण अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत के असली नायक वे खिलाड़ी रहे जिनसे भारत को शायद ही इतने बड़े खतरे की उम्मीद थी। दूसरी पारी में साइमन हार्मर ने अपनी सटीक ऑफ-स्पिन से 6 विकेट चटकाकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहली पारी में मार्को जानसन ने आग उगलती गेंदों से 6 विकेट झटके और फिर 93 रनों की लगभग शतकीय पारी खेलकर साबित किया कि वे सिर्फ गेंदबाज नहीं, मैच-विनर ऑलराउंडर हैं। नंबर-3 पर प्रमोट किए गए युवा ट्रिस्टन स्टब्स ने दोनों पारियों में 49 और 94 रन ठोककर दिखा दिया कि सही मौका मिले तो वे कितने खतरनाक हो सकते हैं।

फिर था कप्तान ऐडन मार्करम का मैदान पर कमाल, एक ही टेस्ट में 9 कैच लपककर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना डाला और भारतीय बल्लेबाजों को बार-बार पवेलियन की राह दिखाई। और तो और, घरेलू क्रिकेट में लगभग अनसुना नाम सेनुरन मुथुसामी ने पहली पारी में 105 रनों का अप्रत्याशित शतक जड़कर सबको हैरान कर दिया।

ये सभी प्रदर्शन कोई संयोग नहीं थे। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने गुवाहाटी की धीमी और टर्निंग पिच को बेहतरीन ढंग से पढ़ा, उसकी कमजोरियों को समझा और अपनी ताकत को उस पर थोपा। वहीं भारतीय टीम घर में भी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने में नाकाम रही। यही अंतर था, एक टीम ने परिस्थितियों को अपना हथियार बनाया, दूसरी टीम उसी में उलझकर रह गई। ये सभी गुवाहाटी में भारत की करारी हार के आर्किटेक्ट साबित हुए।

ये भी पढ़ें

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में किया निराश, अब इस टूर्नामेंट में साई सुदर्शन को मिला खेलने का मौका
क्रिकेट
Sai Sudharsan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

27 Nov 2025 09:43 am

Published on:

27 Nov 2025 09:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / दक्षिण अफ्रीका ने हर मैच में अपनाई एक ही स्क्रिप्ट, सोते रहे गंभीर और पंत, इस प्लानिंग से किया सूपड़ा साफ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026 Auction Live Streaming: WPL का पहला मेगा ऑक्शन आज, जानें लाइव स्‍ट्रीमिंग समेत सभी अहम बातें

WPL 2026 Mega Auction Updates
क्रिकेट

IND vs SA: भारतीय टीम की शर्मनाक हार पर आया शुभमन गिल का रिएक्शन, बोले- समुद्र को नाव चलाना मत सिखाओ…

Shubman Gill
क्रिकेट

6,4,6,4,6,4,6,4,… 10 छक्के और 10 चौके के साथ सुपर सेंचुरी जड़ निकाला गेंदबाजों का दम, जानें कौन है SMAT में गर्दा उड़ाने वाला ये स्टार बल्लेबाज

Rohan Kunnummal smashes super century
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में किया निराश, अब इस टूर्नामेंट में साई सुदर्शन को मिला खेलने का मौका

Sai Sudharsan
क्रिकेट

टीम इंडिया की हार के बाद भड़की दिल्ली कैपिटल्स, गौतम गंभीर को लेकर BCCI से कर डाली यह मांग

gautam gambhir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.