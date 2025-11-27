दक्षिण अफ्रीका ने हर मैच में अपनाई एक ही स्क्रिप्ट, सोते रहे गंभीर और पंत, इस प्लानिंग से किया सूपड़ा साफ

इस करारी हार से गौतम गंभीर की कोचिंग वाली भारतीय टीम के लिए सबसे कड़वा सबक यही है कि टेस्ट क्रिकेट में सफलता की बुनियाद बेहद साधारण होती है। खिलाड़ियों की भूमिकाएं स्पष्ट होनी चाहिए, चयन में स्थिरता और खिलाड़ियों का आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में ये तीनों चीजें साफ-साफ नजर आईं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी को पता था कि उसकी भूमिका क्या है, कौन से नंबर पर उसे खेलना है, और टीम उस पर कितने समय तक भरोसा रखेगी। नतीजा यह हुआ कि दबाव के समय भी उनके बल्लेबाज और गेंदबाज एक-दूसरे के खेल को पूरक बनाते दिखे।