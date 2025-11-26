मार्को यानसन ने बताया अपने कोच का प्लान, इस वजह से टीम इंडिया का हुआ सूपड़ा साफ!

India vs South Africa in WTC 2025-27: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को प्रोटियाज टीम ने अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। 4 में से 3 मैच जीतकर साउथ अफ्रीका 36 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उनका जीत प्रतिशत 75 हो गया है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, श्रीलंका तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। 9 में से 4 टेस्ट हारकर टीम इंडिया पाकिस्तान के बाद पांचवें स्थान पर खिसक गई है। इस हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच की आलोचना हो रही है, जबकि साउथ अफ्रीकी कोच की जमकर तारीफ हो रही है।