क्रिकेट

मार्को यानसन ने बताया अपने कोच का प्लान, इस वजह से टीम इंडिया का हुआ सूपड़ा साफ!

IND vs SA Test Series 2025: वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 2-0 से हराकर WTC की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 26, 2025

IND vs SA

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज 2025 (फोटो- IANS)

India vs South Africa in WTC 2025-27: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को प्रोटियाज टीम ने अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। 4 में से 3 मैच जीतकर साउथ अफ्रीका 36 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उनका जीत प्रतिशत 75 हो गया है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, श्रीलंका तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। 9 में से 4 टेस्ट हारकर टीम इंडिया पाकिस्तान के बाद पांचवें स्थान पर खिसक गई है। इस हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच की आलोचना हो रही है, जबकि साउथ अफ्रीकी कोच की जमकर तारीफ हो रही है।

कोच की यानसन ने की तारीफ

2 मैचों की 2 पारियों में 12 विकेट हासिल करने वाले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने टीम इंडिया का सूपड़ा साफ करने के बाद अपने कोच की तारीफ की। साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड इस समय अपने बयान की वजह से भी चर्चा में हैं, लेकिन मार्को यानसन ने उनके प्लान और रणनीति के लिए उनकी तारीफ की। मार्को यानसन ने बताया कि उनके कोच ने मैच से पहले ऐसा क्या कहा, जिसका असर प्रदर्शन पर दिखा।

यानसन ने कहा, “किसी भी मैच में जीत हासिल करने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन भारत में जीत बेहद खास होती है। यह टीम की जीत है। हम अपनी ताकत पर टिके रहे। कोच का भी शुक्रिया करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ और अपना गेम खेलो। इसका असर प्रदर्शन पर दिखा। सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम कहां बेहतर हो सकते हैं और अपना बेस्ट देते हैं।”

गेंद और बल्ले से मचाया धमाल

यानसन ने गुवाहाटी टेस्ट में न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी धमाल मचाया। पहली पारी में एक समय दक्षिण अफ्रीका 246 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी, वहाँ से 489 तक पहुंचाने में मार्को यानसन ने अहम भूमिका निभाई। नौवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे इस खिलाड़ी ने 91 गेंदों पर 93 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। इस मैच में 93 रन बनाने और 7 विकेट लेने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस सीरीज में सिमोन हार्मर ने 8.94 की औसत से 17 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

Gautam Gambhir

Published on:

26 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मार्को यानसन ने बताया अपने कोच का प्लान, इस वजह से टीम इंडिया का हुआ सूपड़ा साफ!

