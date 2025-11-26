IND vs SA 2nd Test: गौतम गंभीर ने बताया कौन है टीम इंडिया का विलेन, गिनाए अपनी कोचिंग के कारनामे

Gautam Gambhir on Team India Lose: गुवाहाटी में भारतीय टीम 408 रन से हार गई। यह रनों के लिहाज से टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 342 रन से हराया था। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 201 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका ने फॉलो-ऑन नहीं दिया और बल्लेबाजी जारी रखते हुए 5 विकेट पर 260 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। टीम इंडिया के सामने 549 रन का लक्ष्य था, लेकिन ऋषभ पंत एंड कंपनी 140 रन पर ढेर हो गई। इस हार के बाद टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हार गई। इससे पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने पिछले साल 3-0 से हराया था।