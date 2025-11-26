Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 2nd Test: गौतम गंभीर ने बताया कौन है टीम इंडिया का विलेन, गिनाए अपनी कोचिंग के कारनामे

India vs South Africa Test Result: भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हार गई, जिसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठने लगे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 26, 2025

Gautam Gambhir

गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Gautam Gambhir on Team India Lose: गुवाहाटी में भारतीय टीम 408 रन से हार गई। यह रनों के लिहाज से टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 342 रन से हराया था। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 201 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका ने फॉलो-ऑन नहीं दिया और बल्लेबाजी जारी रखते हुए 5 विकेट पर 260 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। टीम इंडिया के सामने 549 रन का लक्ष्य था, लेकिन ऋषभ पंत एंड कंपनी 140 रन पर ढेर हो गई। इस हार के बाद टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हार गई। इससे पहले भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने पिछले साल 3-0 से हराया था।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूपड़ा साफ होने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली है। हालांकि उन्होंने टीम के खिलाड़ियों को भी इसका जिम्मेदार बताया है। बता दें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों के बाद टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। गंभीर ने कहा, “मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ‘ट्रांजिशन’ शब्द से नफरत है और मैं यहां बहाने बनाने नहीं आया हूं। ट्रांजिशन असल में यही है। युवा खिलाड़ी सीख रहे हैं। आपको उन्हें समय देना होगा।”

गिनाए अपनी कोचिंग के कारनामे

जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया के हेड कोच बने गौतम गंभीर ने टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन अपनी कोचिंग की उपलब्धियां भी गिना दीं। बता दें कि उनके कोच बनने के बाद टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट जीते हैं। इसके अलावा टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली थी। हेड कोच ने कहा, “मैं वही शख्स हूं जिसके अंडर भारत ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप भी जीता। टेस्ट में भले ही टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन व्हाइट बॉल में भारत का दबदबा देखने को मिला है।”

गुवाहाटी टेस्ट की बात करें तो भारतीय टीम को जीत के लिए 549 रनों का लक्ष्य मिला था। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 27 रन बना लिए थे और बुधवार को पांचवें दिन पूरी पारी 63.3 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने 6 विकेट चटकाए।

Updated on:

26 Nov 2025 02:58 pm

Published on:

26 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 2nd Test: गौतम गंभीर ने बताया कौन है टीम इंडिया का विलेन, गिनाए अपनी कोचिंग के कारनामे

