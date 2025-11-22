AUS vs ENG: हार के बाद सदमे में बेन स्टोक्स, बताया ट्रेविस हेड ने कितने प्लान कर दिए ध्वस्त

बेन स्टोक्स और ट्रेविस हेड (फोटो- ESPN Cricinfo)
Australia vs England 1st Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। खेल के दूसरे दिन 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने 123 रन की धमाकेदार पारी खेली और मैच का रुख पलट दिया। उनकी इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को तो आसान बनाया ही, साथ ही इंग्लैंड टीम को हिला कर रख दिया। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के बाद बताया कि कैसे हेड की पारी ने उन्हें सदमे में डाल दिया।
बेन स्टोक्स ने कहा, "बिल्कुल सदमे जैसा महसूस हो रहा है। ट्रेविस हेड की वह पारी कमाल की थी। अभी सब कुछ बहुत ताज़ा है और दिमाग में बैठ नहीं पाया है, लेकिन वह वाकई अद्भुत पारी थी। इस मैच में जिन बल्लेबाज़ों को सफलता मिली, वे वही थे जिन्होंने साहस दिखाया। लगता है कि हमसे वहीं चूक हो गई। ऐसी विकेट पर कभी नहीं लगता कि आपने काफी रन बना लिए हैं। अगर आप क्रीज़ पर सेट हो जाते हैं, तो आपको बड़ा स्कोर बनाने का पूरा मौका खुद को देना होता है। मुझे नहीं लगा कि सिर्फ टिककर रहने और क्रीज़ पर रुके रहने से यहां कोई खास सफलता मिलने वाली थी। लेकिन हां, ट्रेविस की वह पारी ने हमें पूरी तरह हिला दिया।"
उन्होंने आगे कहा, "हमने हेड के खिलाफ तीन-चार अलग-अलग प्लान आज़माए। लेकिन जब वह उस रफ़्तार में बल्लेबाज़ी कर रहे हों, तो प्लान जल्दी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि रन तेजी से आ रहे होते हैं। मैंने ट्रेविस को लाल और सफेद दोनों गेंदों में काफी खेलते देखा है। वह एक बार लय में आ जाए, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। हमने कल बेहतरीन गेंदबाज़ी की। पहले दिन बहुत कुछ हुआ, और गेंदबाज़ों के लिए वह एक शानदार दिन था। इस तरह सीरीज की शुरुआत करना मुश्किल है, खासकर जब हमें लगा था कि हम चौथी पारी में मैच पर पकड़ बनाए हुए हैं।"
बता दें कि पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 172 रन पर सिमट गई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन ही बना सकी और मेहमान टीम ने 40 रन की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाए और कंगारुओं के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा। ट्रेविस हेड के धमाकेदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 29वें ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।
