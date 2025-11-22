AUS vs ENG: हार के बाद सदमे में बेन स्टोक्स, बताया ट्रेविस हेड ने कितने प्लान कर दिए ध्वस्त

बेन स्टोक्स ने कहा, "बिल्कुल सदमे जैसा महसूस हो रहा है। ट्रेविस हेड की वह पारी कमाल की थी। अभी सब कुछ बहुत ताज़ा है और दिमाग में बैठ नहीं पाया है, लेकिन वह वाकई अद्भुत पारी थी। इस मैच में जिन बल्लेबाज़ों को सफलता मिली, वे वही थे जिन्होंने साहस दिखाया। लगता है कि हमसे वहीं चूक हो गई। ऐसी विकेट पर कभी नहीं लगता कि आपने काफी रन बना लिए हैं। अगर आप क्रीज़ पर सेट हो जाते हैं, तो आपको बड़ा स्कोर बनाने का पूरा मौका खुद को देना होता है। मुझे नहीं लगा कि सिर्फ टिककर रहने और क्रीज़ पर रुके रहने से यहां कोई खास सफलता मिलने वाली थी। लेकिन हां, ट्रेविस की वह पारी ने हमें पूरी तरह हिला दिया।"