Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG: हार के बाद सदमे में बेन स्टोक्स, बताया ट्रेविस हेड ने कितने प्लान कर दिए ध्वस्त

Ben Stokes on Travis Head: पर्थ टेस्ट में ट्रेविस हेड की तूफानी पारी ने सनसनी मचा दी और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सदमे में डाल दिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के बाद खुद ये बात कही।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 22, 2025

Travis Head and Ben Stokes

बेन स्टोक्स और ट्रेविस हेड (फोटो- ESPN Cricinfo)

Australia vs England 1st Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। खेल के दूसरे दिन 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने 123 रन की धमाकेदार पारी खेली और मैच का रुख पलट दिया। उनकी इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को तो आसान बनाया ही, साथ ही इंग्लैंड टीम को हिला कर रख दिया। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के बाद बताया कि कैसे हेड की पारी ने उन्हें सदमे में डाल दिया।

बेन स्टोक्स ने बयां किया दर्द

बेन स्टोक्स ने कहा, "बिल्कुल सदमे जैसा महसूस हो रहा है। ट्रेविस हेड की वह पारी कमाल की थी। अभी सब कुछ बहुत ताज़ा है और दिमाग में बैठ नहीं पाया है, लेकिन वह वाकई अद्भुत पारी थी। इस मैच में जिन बल्लेबाज़ों को सफलता मिली, वे वही थे जिन्होंने साहस दिखाया। लगता है कि हमसे वहीं चूक हो गई। ऐसी विकेट पर कभी नहीं लगता कि आपने काफी रन बना लिए हैं। अगर आप क्रीज़ पर सेट हो जाते हैं, तो आपको बड़ा स्कोर बनाने का पूरा मौका खुद को देना होता है। मुझे नहीं लगा कि सिर्फ टिककर रहने और क्रीज़ पर रुके रहने से यहां कोई खास सफलता मिलने वाली थी। लेकिन हां, ट्रेविस की वह पारी ने हमें पूरी तरह हिला दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने हेड के खिलाफ तीन-चार अलग-अलग प्लान आज़माए। लेकिन जब वह उस रफ़्तार में बल्लेबाज़ी कर रहे हों, तो प्लान जल्दी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि रन तेजी से आ रहे होते हैं। मैंने ट्रेविस को लाल और सफेद दोनों गेंदों में काफी खेलते देखा है। वह एक बार लय में आ जाए, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। हमने कल बेहतरीन गेंदबाज़ी की। पहले दिन बहुत कुछ हुआ, और गेंदबाज़ों के लिए वह एक शानदार दिन था। इस तरह सीरीज की शुरुआत करना मुश्किल है, खासकर जब हमें लगा था कि हम चौथी पारी में मैच पर पकड़ बनाए हुए हैं।"

ब्रिस्बेन में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट

बता दें कि पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 172 रन पर सिमट गई थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन ही बना सकी और मेहमान टीम ने 40 रन की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाए और कंगारुओं के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा। ट्रेविस हेड के धमाकेदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 29वें ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

22 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: हार के बाद सदमे में बेन स्टोक्स, बताया ट्रेविस हेड ने कितने प्लान कर दिए ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में ही खत्म कर दिया मुकाबला, 104 साल बाद किया ऐसा कारनामा

Travis Head
क्रिकेट

AUS vs ENG, 1st Test: ट्रेविस हेड का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त

Travis Head
क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, एशेज इतिहास में जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

Travis Head
क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Day 1: साउथ अफ्रीका के नाम रहा पहला सेशन, स्‍कोर 82/1, जानें पहले लंच की जगह क्यों हुआ टी ब्रेक

India vs South Africa 2nd Test Day 1 Highlights
क्रिकेट

Aus vs Eng 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज हुआ बेहद शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, इस सदी में दूसरी बार हुआ ऐसा

Aus vs Eng 1st Test Day 2 Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.