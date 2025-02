AUS vs ENG Highlights: किसी भी आईसीसी इवेंट में चेज नहीं हुआ इतना बड़ा स्कोर, इंग्लैंड की इस गलती की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 142 गेंदों पर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 165 रन की पारी खेली और न्यूजीलैंड के पूर्व महान खिलाड़ी नाथन एस्टल द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया। डकेट की पारी में 17 चौके और तीन छक्के शामिल हैं, यह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा 150 रन बनाने का पहला उदाहरण भी है। 48वें ओवर में मार्नस लाबुशेन द्वारा आउट होने तक डकेट ने इंग्लैंड की पारी को संभाले रखने का अपना काम पूरा कर लिया था। उन्हें जो रूट का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 68 रन बनाए और डकेट के साथ तीसरे विकेट के लिए 155 गेंदों पर 158 रन जोड़कर इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की।

ऑस्ट्रेलिया के लिए, तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस ने 3-66 के साथ बेहतरीन गेंदबाज़ी की, जबकि एडम जम्पा और मार्नस लाबुशेन ने दो-दो विकेट लिए और ग्लेन मैक्सवेल ने एक विकेट अपने नाम किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ड्वारशुइस ने पहले दस ओवरों में फिल साल्ट और जेमी स्मिथ को आउट किया, जबकि एलेक्स कैरी ने क्षेत्ररक्षक के रूप में दो सनसनीखेज कैच लपके। डकेट ने बाउंड्री लगाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, रूट ने 78 गेंदों पर 68 रन बनाए और लगभग छह वर्षों में अपना पहला वनडे शतक बनाने की ओर अग्रसर थे, लेकिन जम्पा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिन्होंने बाद में हैरी ब्रूक को जल्दी ही आउट कर दिया, क्योंकि कैरी ने एक और शानदार कैच लिया।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, क्योंकि मैक्सवेल ने उन्हें 23 रन पर आउट कर दिया, लेकिन डकेट ने दूसरे छोर पर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना जारी रखा और 150 के पार पहुंचाया। जोफ्रा आर्चर ने 10 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाकर इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाने में मदद की।

इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती 352 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हुए। कप्तान स्टीव स्मिथ भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैथ्यू शॉर्ट जब 136 के स्कोर पर आउट हुए तो लगा कि इंग्लैंड अब मैच पर कब्जा कर लेगी। हालांकि यहां से इंग्लैंड ने गलती करनी शुरू की और ऑस्ट्रेलिया के दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों एलेक्स कैरी और जोश इंगलिस को टिकने का मौका दिया। दोनों ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर इंग्लैंड की टेंशन बढ़ाई।

कैरी के आउट होने के बाद ग्लैन मैक्सवेल ने मोर्चा संभाला और छक्के चौकों की बारिश करते हुए इंग्लैंड को मैच से बाहर कर दिया। दूसरी ओर इंगलिस ने चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया। मैक्सवेल और इंगलिस की धुंआधार पारी जारी रही और ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में शानदार जीत हासिल कर ली।