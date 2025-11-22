Patrika LogoSwitch to English

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में ही खत्म कर दिया मुकाबला, 104 साल बाद किया ऐसा कारनामा

Aus vs Eng 1st Test Highlights: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट को मेजबान टीम ने 8 विकेट से जीतकर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 22, 2025

Travis Head

ट्रेविस हेड (फोटो- IANS)

Australia vs England 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मुकाबले में मेजबान टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। यह मुकाबला सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। पहले दिन 19 विकेट गिरे और दूसरे दिन 13 बल्लेबाज आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 83 गेंदों में 123 रन की पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशेन 51 रन बनाकर नाबाद रहे। 205 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 29वें ओवर में ही हासिल कर लिया।

104 साल बाद हुआ ऐसा

एशेज सीरीज के इतिहास में साल 1921 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में हराया है। एशेज में 2 दिन में खत्म होने वाला वह आखिरी टेस्ट मैच था। बता दें कि अब तक क्रिकेट इतिहास में 26 बार टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो चुके हैं। इस एशेज सीरीज से पहले आखिरी बार जनवरी 2024 में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गया था, जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी।

इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अंग्रेजों की शुरुआत खराब रही और पूरी टीम 32.5 ओवर में सिर्फ 172 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से इस पारी में हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने 46 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 58 रन देकर 7 विकेट चटकाए। इसके अलावा ब्रेंडन डगेट ने 2, जबकि कैमरन ग्रीन को एक विकेट मिला।

जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 132 रन पर सिमट गई। एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए, जबकि कैमरन ग्रीन ने 24 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट चटकाए, जबकि ब्रायडन कार्स ने 3 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 40 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में अंग्रेजों की शुरुआत फिर खराब रही और पहली पारी में 0 रन बनाने वाले जैक क्रॉली दूसरी पारी में भी खाता नहीं खोल सके। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 164 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य रखा।

गस एटकिंसन ने 37, ओली पोप ने 33 और बेन डकेट ने 28 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चटकाकर मैच में 10 विकेट पूरे किए। स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट और ब्रेंडन डगेट ने 3 विकेट निकाले। 205 रन का लक्ष्य इस पिच पर मुश्किल लग रहा था, लेकिन ट्रेविस हेड की तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 29वें ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

2 दिन में खत्म होने वाले एशेज मुकाबले

  • लॉर्ड्स 1888
  • द ओवल 1888
  • मैनचेस्टर 1888
  • द ओवल 1890
  • नॉटिंघम 1921
  • पर्थ 2025

क्रिकेट

खेल

