AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन में ही खत्म कर दिया मुकाबला, 104 साल बाद किया ऐसा कारनामा

Australia vs England 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मुकाबले में मेजबान टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। यह मुकाबला सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। पहले दिन 19 विकेट गिरे और दूसरे दिन 13 बल्लेबाज आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने 83 गेंदों में 123 रन की पारी खेली, जबकि मार्नस लाबुशेन 51 रन बनाकर नाबाद रहे। 205 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 29वें ओवर में ही हासिल कर लिया।