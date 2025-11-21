पर्थ टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कहर, चकनाचूर हो गया 100 साल का रिकॉर्ड

AUS vs ENG 1st Test Day 1 Record: शुक्रवार को पर्थ के वाका स्टेडियम में एशेज 2025-26 की शुरुआत हुई। पहला दिन बेहद रोमांचक रहा और 19 विकेट गिर गए। इस दौरान मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 7 और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट हासिल किए। स्टार्क और स्टोक्स की इस कमाल की गेंदबाजी की वजह से एशेज में ऐसा कुछ हुआ जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ था। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए, जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं।