पर्थ टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कहर, चकनाचूर हो गया 100 साल का रिकॉर्ड

Australia vs England Perth Test: पर्थ में खेले जा रहे एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मुकाबले में मिचेल स्टार्क और बेन स्टोक्स ने ऐसा कारनामा कर दिया, जो पिछले 100 साल के टेस्ट इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

Ben Stokes

इंग्लैंड की टेस्ट टीम (फोटो- IANS)

AUS vs ENG 1st Test Day 1 Record: शुक्रवार को पर्थ के वाका स्टेडियम में एशेज 2025-26 की शुरुआत हुई। पहला दिन बेहद रोमांचक रहा और 19 विकेट गिर गए। इस दौरान मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 7 और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट हासिल किए। स्टार्क और स्टोक्स की इस कमाल की गेंदबाजी की वजह से एशेज में ऐसा कुछ हुआ जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ था। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए, जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं।

19 विकेट गिरे पहले दिन

पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैक क्रॉली, जो रूट और मार्क वुड खाता भी नहीं खोल सके और इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 172 रन पर सिमट गई। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन बनाकर 9 विकेट गंवा दिए थे। कुल मिलाकर पहले दिन 19 विकेट गिरे। एशेज के इतिहास में पिछले 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब किसी भी टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट गिर गए हों।

इस ऐतिहासिक घटना में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अहम भूमिका निभाई। दोनों ने मिलकर पहले दिन 12 विकेट हासिल किए। स्टार्क ने 58 रन देकर 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को 172 पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 6 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके। एक समय 172 रन पर इंग्लैंड की पहली पारी को समेटकर ऑस्ट्रेलिया की टीम चैन की साँस ले रही थी, लेकिन स्टोक्स की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने 123 पर अपने 9 विकेट गंवा दिए।

नहीं हुआ टेस्ट इतिहास में कभी ऐसा

यह सिर्फ पर्थ स्टेडियम का ही नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इससे पहले न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बल्कि किसी भी दो देशों के बीच खेले गए टेस्ट मैच में पहले दिन 19 विकेट नहीं गिरे थे।

Updated on:

21 Nov 2025 09:40 pm

Published on:

21 Nov 2025 09:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पर्थ टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कहर, चकनाचूर हो गया 100 साल का रिकॉर्ड

