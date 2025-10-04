Patrika LogoSwitch to English

AUS vs IND: टीम इंडिया जल्द करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जाने वनडे और टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

AUS vs IND: टीम इंडिया मेजबान ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे और 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2025

Suryakumar yadav, Shubman Gill

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- BCCI@X)

AUS vs IND: टीम इंडिया 2025-26 सीजन के दौरान लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के लिए जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह मेजबान से तीन वनडे और पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर टीम इंडिया पहली बार आठ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और क्षेत्रों में खेलेगी, जिसमें कैनबरा और होबार्ट टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेंगे।

टीम इंडिया 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरा पर रहेगी। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से होगी, जहां वह 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला, एडिलेड ओवल में 23 अक्टूबर को दूसरा और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 3 अक्टूबर को तीसरा मैच खेलेगी।

वनडे के बाद टीम इंडिया मेजबान ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच 29 अक्टूबर को मनुका ओवल में पहला, 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दूसरा, 2 नवंबर को बेलेरिव ओवल में तीसरा, 4 नवंबर को गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में चौथा और 8 नवंबर को गाबा में 5वां टी-20 मुकाबला खेला जाएगा।

शुभमन गिल वनडे और सूर्या टी-20 कप्तान

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 04 अक्टूबर को अजीत अगकर की अध्यक्षता वाली भारतीय चयन समिति ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा के बजाय वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई, जबकि सूर्यकुमार यादव टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे।

