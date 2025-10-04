AUS vs IND: टीम इंडिया जल्द करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जाने वनडे और टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 04 अक्टूबर को अजीत अगकर की अध्यक्षता वाली भारतीय चयन समिति ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा के बजाय वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई, जबकि सूर्यकुमार यादव टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे सीरीज के लिए बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे।