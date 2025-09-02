चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लिया था वनडे से संन्यास, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हो गई वापसी

स्टोइनिस ने कहा था कि जॉर्ज बेली ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी का आश्वासन दिया है। न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में स्टोइनिस की वापसी ने उनके जॉर्ज बेली के बारे में दिए बयान को सच साबित कर दिया है। स्टोइनिस एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। टीम में उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत होती हैं। वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनमें स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक समान बड़े हिट लगाने की क्षमता है। वहीं, वह एक बेहतरीन तेज गेंदबाज का विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं।