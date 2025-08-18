आईपीएल में दिखाई थी अपने धार की झलक, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कहर बरपाने को तैयार

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच केर्न्स में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मेजबान देश के हौसले बुलंद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को वनडे सीरीज में भी मौका दिया गया है।
ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी में जोश इंग्लिस और ट्रेविस हेड से खासा उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में एडम जांपा और बेन ड्वारशुइस विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर टेंबा बावुमा, डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीत्जके साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को मजबूती देते नजर आ सकते हैं, जबकि कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका और वियान मुल्डर गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं।
इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका और डेवाल्ड ब्रेविस पर सबकी नजर रहने वाली है। दोनों ने टी20 सीरीज में कमाल की प्रदर्शन किया था और अब वनडे में उसी लय को बरकरार रखते हुए अपनी टीम पक्की कर सकते हैं। मफाका ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 वनडे पहले भी खेले हैं लेकिन उन्हें असली चुनौती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलने की उम्मीद है।
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से खेला जाना है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे।