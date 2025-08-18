आईपीएल में दिखाई थी अपने धार की झलक, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कहर बरपाने को तैयार

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच केर्न्स में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मेजबान देश के हौसले बुलंद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को वनडे सीरीज में भी मौका दिया गया है।