Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

आईपीएल में दिखाई थी अपने धार की झलक, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कहर बरपाने को तैयार

इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका और डेवाल्ड ब्रेविस पर सबकी नजर रहने वाली है। दोनों ने टी20 सीरीज में कमाल की प्रदर्शन किया था और अब वनडे में उसी लय को बरकरार रखते हुए अपनी टीम पक्की करना चाहेंगे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2025

आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग करते हुए क्वेना मफाका (फोटो- IANS)
आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग करते हुए क्वेना मफाका (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच केर्न्स में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मेजबान देश के हौसले बुलंद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को वनडे सीरीज में भी मौका दिया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी में जोश इंग्लिस और ट्रेविस हेड से खासा उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में एडम जांपा और बेन ड्वारशुइस विपक्षी टीम को परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर टेंबा बावुमा, डेवाल्ड ब्रेविस और मैथ्यू ब्रीत्जके साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को मजबूती देते नजर आ सकते हैं, जबकि कगिसो रबाडा, क्वेना मफाका और वियान मुल्डर गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें

एशिया कप के लिए टीम चुनते ही पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती! अब कैसे होगा नैया पार
क्रिकेट
वर्ल्डकप 2023 के दौरान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान

मफाका पर होगी सबकी नजर

इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका और डेवाल्ड ब्रेविस पर सबकी नजर रहने वाली है। दोनों ने टी20 सीरीज में कमाल की प्रदर्शन किया था और अब वनडे में उसी लय को बरकरार रखते हुए अपनी टीम पक्की कर सकते हैं। मफाका ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 वनडे पहले भी खेले हैं लेकिन उन्हें असली चुनौती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलने की उम्मीद है।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से खेला जाना है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Aug 2025 06:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आईपीएल में दिखाई थी अपने धार की झलक, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में कहर बरपाने को तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.