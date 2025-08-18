AUS vs SA 1st ODI Pitch Report: ट्रेविस हेड उड़ाएंगे गेंदबाजों की धज्जियां या रबाडा और मफाका का बरपेगा कहर? पढ़ें पिच रिपोर्ट

Cazalys Stadium Pitch Report in Hindi: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे की सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से हो रही है। पहला मुकाबला केर्न्स में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीकी टीम की कमान टेम्बा बवुमा के हाथों में है तो मिचेल मार्श ही वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। यह मुकाबला कैज़लिस स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर अब तक सिर्फ पांच वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इसी मैदान पर दोनों टीमों के बीच हाल में समाप्त हुई टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया था, जो यहां पहला टी20 मैच था।