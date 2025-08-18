Patrika LogoSwitch to English

AUS vs SA 1st ODI Pitch Report: ट्रेविस हेड उड़ाएंगे गेंदबाजों की धज्जियां या रबाडा और मफाका का बरपेगा कहर? पढ़ें पिच रिपोर्ट

AUS vs SA Cazalys Stadium Pitch Report: कैज़लिस स्टेडियम में अब तक सिर्फ 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 2 बार जीत मिली है। सबसे खास बात ये है कि यहां दूसरी पारी में औसतन कम रन बनते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2025

ट्रेविस हेड और कगिसो रबाडा (फोटो- IANS)
ट्रेविस हेड और कगिसो रबाडा (फोटो- IANS)

Cazalys Stadium Pitch Report in Hindi: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे की सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से हो रही है। पहला मुकाबला केर्न्स में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीकी टीम की कमान टेम्बा बवुमा के हाथों में है तो मिचेल मार्श ही वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। यह मुकाबला कैज़लिस स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर अब तक सिर्फ पांच वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इसी मैदान पर दोनों टीमों के बीच हाल में समाप्त हुई टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया था, जो यहां पहला टी20 मैच था।

कैज़लिस में खेले गए अब तक 5 वनडे

आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज पर कब्जा किया था। तीन मैचों की टी20 सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया। अब साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज को जीत कर उनसे बदला लेना चाहेगी। यहां के पिच की बात की जाए तो कैज़लिस स्टेडियम में सिर्फ अब तक पांच वनडे मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को दो बार जीत मिली है तो लक्ष्य का पीछा करते हुए टीमों ने तीन बार मुकाबला अपने नाम किया है।

कैज़लिस स्टेडियम में पहली पारी का औसत स्कोर 189 रन है, जबकि दूसरी पारी में 162 रन ही बन पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 267 रन बनाए थे, जो कि इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर है। न्यूजीलैंड की टीम 2022 की सीरीज में इसी मैदान पर 82 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जो इस मैदान का सबसे छोटा स्कोर है। 233 रन ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चेज किए थे, जो इस मैदान का हाईएस्ट चेज है। देखा जाए तो इस पिच पर हमेशा तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है।

तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर!

हालांकि अगर संभल कर बल्लेबाजी की जाए तो यहां पर बड़ी पारियां भी खेली जा सकती हैं। 2022 में स्टीव स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में यह करके भी दिखाया। तेज गेंदबाजों को यहां हमेशा मदद मिली है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले में जिस टीम की गेंदबाजी ज्यादा ताकतवर होगी उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुकाबला सुबह भारतीय समय अनुसार 10:00 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल और जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है।

