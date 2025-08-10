रिकेल्टन की फिफ्टी और मफाका के 4 विकेट हुए बेकार, रोमाचंक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दी मात

AUS vs SA 1st T20: ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन ग्राउंड पर अपने गेंदबाजों के दम पर कमाल का प्रदर्शन तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हाराया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की लगातार रिकॉर्ड 9वीं जीत है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला 12 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 178 रन बनाए थे। वहीं 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रायन रिकेल्टन ने 55 गेंद में 7 चौके और 1 छक्के संग शानदार 71 रन बनाए, जोकि टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उनका दूसरा अर्द्धशतक है। हालांकि इस शानदार अर्द्धशतकीय पारी के बावजूद रयान रिकेल्टन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टन स्टब्स ने 37 रन का योगदान दिया, लेकिन शेष बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड और बेन ड्वार्शिस ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि एडम जम्पा को 2 सफलता हाथ लगी।
इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी को उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 20 ओवर में 178 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम एक समय 75 रन पर छह विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में एक छोर संभालते हुए टिम डेविड ने टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने 52 गेंद में 4 चौके और 8 छक्के संग शानदार 83 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अपना 7वां अर्द्धशतक ठोका। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्वेन मफाका ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए। 19 साल और 124 दिन की उम्र में क्वेना मफाका टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार विकेट लेने वाले पूर्ण सदस्य देश के सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए है। कगिसो रबाडा ने 2 सफलताए अर्जित की।