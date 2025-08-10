रिकेल्टन की फिफ्टी और मफाका के 4 विकेट हुए बेकार, रोमाचंक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दी मात

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी को उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 20 ओवर में 178 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम एक समय 75 रन पर छह विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में एक छोर संभालते हुए टिम डेविड ने टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने 52 गेंद में 4 चौके और 8 छक्के संग शानदार 83 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अपना 7वां अर्द्धशतक ठोका। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्वेन मफाका ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए। 19 साल और 124 दिन की उम्र में क्वेना मफाका टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार विकेट लेने वाले पूर्ण सदस्य देश के सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए है। कगिसो रबाडा ने 2 सफलताए अर्जित की।