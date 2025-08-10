10 अगस्त 2025,

रविवार

ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज नहीं पार कर पाए दहाई का आंकड़ा, फिर बना डाला इतना बड़ा स्कोर

AUS vs SA 1st T20: ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 178 रन बनाए और मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य दिया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 10, 2025

Tim David
ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज टिम डेविड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्द्धशतक ठोका (Photo Credit - cricket.com.au @ X)

AUS vs SA 1st T20: दक्षिण अफ्रीकी टीम तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 178 रन बनाए और मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य दिया।

टिम डेविड ने शानदार अर्द्धशतक ठोका

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) और ट्रेविस हेड (Travis Head) की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को दबाव में उस वक्त ला दिया, जब ओपनर ट्रेविस हेड और उसके बाद विकेट-कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश (Josh Inglis) को जल्द पवेलियन भेज दिया। ट्रेविस हेड जहां 2 रन बनाकर आउट हुए वहीं जोश इंग्लिश खाता भी नहीं खोल सके। इन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान मिचेल मार्श भी 13 रन बनाकर आउट हो गए।

ऐसे में टिम डेविड (Tim david) ने एक छोर पर अपना नैसर्गिक खेल जा रखते हुए कैमरून ग्रीन के साथ चौथे विकेट के लिए 16 गेंदो में 40 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब छठे ओवर में कैमरून ग्रीन 13 गेंद में 4 चौके और 3 छक्के संग 35 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने मिचेल ओवन और ग्लेन मैक्सवेल को जल्द पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला दिया।

हालांकि एक छोर पर खड़े टिम डेविड ने बेन ड्वारशुइस संग 7वें विकेट के लिए 42 गेंद में 59 रन और 8वें विकेट के लिए नाथन एलिस संग 23 गेंद में 30 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद टिम डेविड भी 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। बेन ड्वारशुइस जहां 17 रन बनाकर आउट हुए, वहीं टिम डेविड 52 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्के संग शानदार 83 रन बनाकर आउट हुए। यह टिम डेविड के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां अर्द्धशतक है।

इसके बाद नाथन एलिस और एडम ज़म्पा ने मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 178 रन पर पहुंचाया। एडम ज़म्पा जहां एक रन बनाकर आउट हुए, वहीं नाथन एलिस इनिंग की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। नाथन एलिस ने टीम के लिए 17 रन का योगदान दिया।

छह बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के छह बल्लेबाज ट्रेविस हेड (2 रन), जोश इंग्लिश (0), मिचेल ओवन (2 रन), ग्लेन मैक्सवेल (1 रन), एडम ज़म्पा ( 1 रन) और जोश हेजलवुड (नाबाद 0 रन) दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।

क्वेन मफाका ने चार विकेट

दक्षिण अफ्रीका के लेफ्ट ऑर्म फास्ट बॉलर क्वेन मफाका (Kwena Maphaka) सबसे सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनके अलावा कगिसो रबाडा ने दो विकेट जबकि लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे और सेनुरन मुथुसामी ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया।

