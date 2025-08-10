ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज नहीं पार कर पाए दहाई का आंकड़ा, फिर बना डाला इतना बड़ा स्कोर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) और ट्रेविस हेड (Travis Head) की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को दबाव में उस वक्त ला दिया, जब ओपनर ट्रेविस हेड और उसके बाद विकेट-कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश (Josh Inglis) को जल्द पवेलियन भेज दिया। ट्रेविस हेड जहां 2 रन बनाकर आउट हुए वहीं जोश इंग्लिश खाता भी नहीं खोल सके। इन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान मिचेल मार्श भी 13 रन बनाकर आउट हो गए।