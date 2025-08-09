‘जब 21 बार जीरो पर आउट होगे, तभी मैं आपको टीम से..’ क्रिकेटर ने कोच गंभीर को लेकर दिलचस्प किस्सा सुनाया

Sanju Samson on Gautam Gambhir: विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में सफलता का श्रेय भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को दिया। सैमसन ने खुलासा किया कि गंभीर ने उनसे कहा था कि टीम से उन्हें तभी बाहर किया जाएगा, जब वह 21 बार 'जीरो' पर आउट हो जाएं। भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब गौतम गंभीर ने भारत के हेड कोच का पद संभाला, उस समय सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया और सैमसन को ओपनिंग का मौका मिला। सैमसन ने बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर एक मजबूत सलामी जोड़ी बनाई।