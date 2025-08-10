10 अगस्त 2025,

रविवार

WATCH: ग्लेन मैक्सवेल ने गेंद-बल्ले से नहीं बल्कि ऐसे किया हैरान..और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के जबड़े से छीन ली जीत

AUS vs SA 1st T20: दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रयान रिकेल्टन 71 रन बनाकर आउट हुए।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 10, 2025

Glenn Maxwell With Josh Inglis
AUS vs SA 1st T20: ग्लेन मैक्सवेल और साथी खिलाड़ी जोश इंग्लिस (Photo Credit - cricket.com.au @X)

AUS vs SA 1st T20: ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 17 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जीत में भले ही ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने गेंद और बल्ले से कोई योगदान नहीं दिया हो, लेकिन फील्डिंग में कमाल का प्रदर्शन कर साउथ अफ्रीका के माथे पर हार मढ़ दी।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 178 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका को शुरुआती झटके लगे, लेकिन रयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton) ने उम्दा प्रदर्शन कर टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। रयान रिकेल्टन 71 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथ अफ्रीका को 179 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 गेंद में 21 रन की जरूरत थी।

उस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद रयान रिकेल्टन को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस (Ben Dwarshuis) ने गेंद डाली, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। लेकिन वहां बाउंड्री पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई, वह हैरान करने वाला है। ग्लेन मैक्सवेल ने छक्के के लिए जाती हुई गेंद को चंद सेकेंड के अंदर लपका और बाउंड्री लाइन से बचते हुए मैदान की तरफ हवा में उछाला। इस दौरान वह बाउंड्री लाइन पार कर गए। हालाकि उन्होंने तत्काल फुर्ती दिखाते हुए बाउंड्री के अंदर आते हुए गेंद को लपक लिया।

रिकेल्टन की फिफ्टी और मफाका के 4 विकेट हुए बेकार, रोमाचंक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दी मात
क्रिकेट
AUS vs SA

रयान रिकेल्टन के 71 रन पर आउट होते ही साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीदें खत्म हो गई। साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में सिर्फ तीन रन जोड़े और रयान रिकेल्टन के अलावा कगिसो रबाड़ा का विकेट गंवाया। इस तरह से देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल का यह कैच साउथ अफ्रीका (South Africa) पर भारी पड़ा और उसे 17 रन से हार का सामना करना पड़ा।

पत्नी की जॉब के लिए क्रिकेट और देश को छोड़ा, अब 7 साल के बाद टीम में वापसी को यह खिलाड़ी तैयार
क्रिकेट
Graeme Cremer

