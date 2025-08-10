WATCH: ग्लेन मैक्सवेल ने गेंद-बल्ले से नहीं बल्कि ऐसे किया हैरान..और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के जबड़े से छीन ली जीत

उस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद रयान रिकेल्टन को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस (Ben Dwarshuis) ने गेंद डाली, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। लेकिन वहां बाउंड्री पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई, वह हैरान करने वाला है। ग्लेन मैक्सवेल ने छक्के के लिए जाती हुई गेंद को चंद सेकेंड के अंदर लपका और बाउंड्री लाइन से बचते हुए मैदान की तरफ हवा में उछाला। इस दौरान वह बाउंड्री लाइन पार कर गए। हालाकि उन्होंने तत्काल फुर्ती दिखाते हुए बाउंड्री के अंदर आते हुए गेंद को लपक लिया।