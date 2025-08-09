AUS vs SA 1st T20 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भिड़ंत, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20 मैच

AUS vs SA 1st T20 Live Streaming: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ंत के कुछ महीने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमें भिड़ंत को तैयार हैं। इस बार दोनों टीमों तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में आमने-सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 ट्राई सीरीज के फाइनल में हार के बावजूद एडेन मार्करम की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी।