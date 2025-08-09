9 अगस्त 2025,

AUS vs SA 1st T20 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भिड़ंत, जानें कब-कहां देखें पहला टी-20 मैच

AUS vs SA 1st T20: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 09, 2025

AUS vs SA
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम (दाएं) और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड (बाएं) - Photo Credit - IANS

AUS vs SA 1st T20 Live Streaming: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ंत के कुछ महीने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमें भिड़ंत को तैयार हैं। इस बार दोनों टीमों तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में आमने-सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 ट्राई सीरीज के फाइनल में हार के बावजूद एडेन मार्करम की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी।

AUS vs SA T20: हेड टू हेड

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने जहां 17 मैच में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज की है, वहीं 8 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सरजमीं पर मेहमान दक्षिण अफ्रीका से कुल 7 मैच ही खेले हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका से 5 मैच जीत हासिल की है, जबकि उसे 2 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है।

AUS vs SA 1st T20 Match Preview: ऑस्ट्रेलिया जीत से करेगा शुरुआत या दक्षिण अफ्रीका मचाएगा धमाल?
क्रिकेट
Aiden Markram

ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी-20 मैच कब-कहां होगा?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 10 अगस्त को डार्विन के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका पहला टी-20 मैच कितने बजे से शुरू होगा ?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों टी-20 सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.45 बजे शुरू होगा।

ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका पहला टी-20 मैच किस टीवी चैनल पर देख सकेंगे?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों टी-20 सीरीज का पहला मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे।

ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका पहले टी-20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

दोनों टीमों के बीच तीन मैचों टी-20 सीरीज के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर होगी।

दोनों स्क्वाड

ऑस्ट्रेलिया टीम- मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जम्पा।

दक्षिण अफ्रीका टीम- एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायेन और रासी वैन डेर डुसेन।

ZIM vs NZ: डेब्यू टेस्ट में कीवी गेंदबाज ने उड़ाया गर्दा, जिम्बाब्वे को दिया बड़ा ‘जख्म’ और बनाया यह रिकॉर्ड
क्रिकेट
जेकेरी फॉल्केस

