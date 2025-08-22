AUS vs SA 2nd ODI: 6 बल्लेबाज नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, फिर भी साउथ अफ्रीका ने बना डाले 277 रन

दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाज फ्लॉप रहे। नहीं तो, कुल स्कोर 300 के ऊपर जा सकता था। एडम जांपा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे। दाएं हाथ के इस स्पिनर ने 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए। जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और मार्नस लाबुशेन ने 2-2 विकेट लिए। जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान टेंबा बवुमा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें आराम दिया गया है। एडन मार्करम उनकी जगह कप्तानी कर रहे हैं।