AUS vs SA 2nd ODI: 6 बल्लेबाज नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, फिर भी साउथ अफ्रीका ने बना डाले 277 रन

AUS vs SA 2nd ODI Score: मकाय में साउथ अफ्रीका ने खराब शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के सामने दूसरे वनडे में जीत के लिए 278 रन का लक्ष्य दिया है। मैथ्यू ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार अर्धशतक लगाया।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 22, 2025

अर्धशतक लगाने के बाद जश्न मनाते हुए साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्ज्के (Photo- cricketAustralia)
अर्धशतक लगाने के बाद जश्न मनाते हुए साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्ज्के (Photo- cricketAustralia)

Australia vs South Africa 2nd ODI: मकाय में शुक्रवार को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में मेहमान टीम के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके। इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने 277 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। पहले वनडे की तरह इस मुकाबले में भी मैथ्यू ब्रीट्जके ने अर्धशतकीय पारी खेली तो ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 74 रन ठोके। कप्तान एडेन मार्करम खाता नहीं खोल सके।

प्रोटियाज की शुरुआत रही खराब

मकाय में खेले जा रहे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शुरुआत अच्छी नहीं रही और दक्षिण अफ्रीका ने अपने दोनों ओपनरों रियान रिकल्टन और एडन मार्करम को 23 के स्कोर पर खो दिया। लेकिन इसके बाद टोनी डे जॉर्जी और मैथ्यू ब्रीट्जके ने तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। जॉर्जी 38 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद स्टब्स ने मैथ्यू ब्रीट्जके के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की। मैथ्यू ब्रीट्जके शतक का बेहतरीन मौका चूक गए और 78 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुए। डेवाल्ड ब्रेविस भी महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.1 ओवर में 277 रन पर सिमट गई। ट्रिस्टन स्टब्स ने 74, वियान मुल्डर ने 26 और केशव महाराज ने 22 रन बनाए।

लोवर ऑर्डर फिर हुई फ्लॉप

दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाज फ्लॉप रहे। नहीं तो, कुल स्कोर 300 के ऊपर जा सकता था। एडम जांपा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे। दाएं हाथ के इस स्पिनर ने 10 ओवर में 63 रन देकर 3 विकेट लिए। जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और मार्नस लाबुशेन ने 2-2 विकेट लिए। जोश हेजलवुड को एक विकेट मिला। दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान टेंबा बवुमा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें आराम दिया गया है। एडन मार्करम उनकी जगह कप्तानी कर रहे हैं।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

22 Aug 2025 03:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs SA 2nd ODI: 6 बल्लेबाज नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, फिर भी साउथ अफ्रीका ने बना डाले 277 रन

