साउथ अफ्रीका ने बिछाई ऐसी जाल, दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया 200 के भीतर ढेर, लगातार 5वीं सीरीज में मिली हार

इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस वेन्यू पर पहला इंटरनेशनल वनडे मुकाबला खेला जा रहा था। इसकी वजह से दोनों टीम पिच को लेकर अनजान थीं। साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और रयान रिकल्टन के साथ कप्तान एडेन मार्करम अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे और दोनों बल्लेबाज 23 रन के भीतर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टोनी डी जॉर्जी और मैथ्यू ब्रीट्जके ने पारी संभाली। जॉर्जी 38 रन बनाकर एडम जम्पा की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हुए। इसके बाद ब्रीट्जके का साथ देने आए ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम को 150 के पार पहुंचाया।