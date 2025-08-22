साउथ अफ्रीका ने बिछाई ऐसी जाल, दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया 200 के भीतर ढेर, लगातार 5वीं सीरीज में मिली हार

Australia vs South Africa 2nd ODI Score and Highlights: शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में हराकर साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। यह प्रोटियाज टीम की वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ लगातार 5वीं वनडे सीरीज जीत है। साउथ अफ्रीका ने मकाय में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 10 विकेट गंवाने के बाद 277 रन बनाए। मैथ्यू ब्रीट्जके ने सबसे ज्यादा 88 रन की पारी खेली तो एडेन मार्करम और डेवाल्ड ब्रेविस फ्लॉप रहे। 278 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 193 रन पर ही ढेर हो गई।
इससे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस वेन्यू पर पहला इंटरनेशनल वनडे मुकाबला खेला जा रहा था। इसकी वजह से दोनों टीम पिच को लेकर अनजान थीं। साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और रयान रिकल्टन के साथ कप्तान एडेन मार्करम अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे और दोनों बल्लेबाज 23 रन के भीतर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टोनी डी जॉर्जी और मैथ्यू ब्रीट्जके ने पारी संभाली। जॉर्जी 38 रन बनाकर एडम जम्पा की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हुए। इसके बाद ब्रीट्जके का साथ देने आए ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम को 150 के पार पहुंचाया।
ब्रीट्जके के शतक से चूक गए और 88 रन बनाकर नाथन एलिस का शिकार हुए। डेवाल्ड ब्रेविस दूसरे मैच में भी प्रभावित नहीं कर पाए और 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। वियान मुल्डर ने 26 और केशव महाराज ने 24 गेंद में 22 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। स्टब्स 74 बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा एडम जंपा ने तीन विकेट हासिल किए तो जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और मार्नस लाबुशेन ने 2-2 विकेट चटकाए।
278 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर आउट हुए तो पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को अकेले जिंदा रखने वाले कप्तान मिचेल मार्श 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जोश इंगलिस ने अकेले संघर्ष किया लेकिन दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला और पूरी टीम 38वें ओवर में 193 रन पर ढेर हो गई। लूंगी एनगिडी ने 5 विकेट चटकाए तो नांद्रे बर्गर और सेनुरान मुतूसामी ने 2-2 विकेट हासिल की। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 24 अगस्त को इसी मैदान पर खेला जाएगा।
यह साउथ अफ्रीका की पिछले 10 में से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आठवीं वनडे सीरीज जीत है। द्वीपक्षिय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले 10 में से यह 7वीं हार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में पिछले 4 वनडे में से किसी में भी 200 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। पाकिस्तान के खिलाफ 2024 में खेले गए आखिरी 2 वनडे में वो क्रमश: 163 और 140 रन पर ढेर हुई, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 198 रन के बाद दूसरे वनडे में 193 रन पर ऑलआउट हो गई।