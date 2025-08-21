AUS vs SA 2nd ODI: वर्ल्ड चैंपियंस को हराकर साउथ अफ्रीका जीतेगी सीरीज या ऑस्ट्रेलिया करेगी पलटवार? जानें कहां देखें लाइव मैच

AUS vs SA 2nd ODI Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मैकेय के ग्रेट बैरियर रीफ अरीना में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी हासिल करना चाहेगी तो दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। पहले मुकाबले में जहां साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने कहर बरपाया था तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 4 विकेट अपने नाम किए थे।
दूसरे मुकाबले में ट्रैविस हेड से बल्लेबाजी में भी बेहतर करने की उम्मीद होगी तो मिचेल मार्श अपनी फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने 5 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को अकेले समेट दिया था। बल्लेबाजी के दौरान एडेन मार्करम से लेकर टेम्बा बवुमा और ब्रिट्ज्के ने जमकर रन बरसाए थे लेकिन कोई भी शतक नहीं पूरा कर पाया था। दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका की टीम अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेगी।
मैकेय में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें दूसरे मुकाबले के लिए 22 अगस्त को आमने सामने होंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। इस मैच के लिए सुबह 9.30 बजे टॉस होगा। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल पर इस को प्रसारित किया जाएगा।
ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, आरोन हार्डी, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन और कूपर कोनोली।
एडेन मार्करम, रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, टोनी डी ज़ोरज़ी, सेनुरन मुथुसामी, क्वेना मफाका और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस।