AUS vs SA 2nd ODI: वर्ल्ड चैंपियंस को हराकर साउथ अफ्रीका जीतेगी सीरीज या ऑस्ट्रेलिया करेगी पलटवार? जानें कहां देखें लाइव मैच

AUS vs SA 2nd ODI Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मैकेय के ग्रेट बैरियर रीफ अरीना में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी हासिल करना चाहेगी तो दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। पहले मुकाबले में जहां साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने कहर बरपाया था तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रैविस हेड ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 4 विकेट अपने नाम किए थे।