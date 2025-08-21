Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान पर पहली बार खेला जाएगा वनडे, जानें कैसी है पिच और क्या कहते हैं आंकड़े

AUS vs SA 2nd ODI Mackay Pitch Report: मैकेय के ग्रेट बैरियर रीफ एरिया में पहली बार वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 21, 2025

मैकेय का बैरियर रीफ एरिना (फोटो- IANS)
मैकेय का बैरियर रीफ एरिना (फोटो- IANS)

AUS vs SA 2nd Pitch Report in Hindi: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें शुक्रवार को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से मैकेय में आमने सामने होंगी। यह पहला मौका होगा जब मैकेय के ग्रेट बैरियर रीफ एरीना में मेंस टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगी। इससे पहले इस मैदान पर सिर्फ 2 टी20 मैच ही खेले गए हैं और दोनों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया है। ऐसे में दोनों टीमें इस स्टेडियम की पिच से अनजान हैं। ऐसे में मुकाबला बराबरी का होने वाला है। चलिए जानते हैं मैकेय की पिच पर किसका दबदबा देखने को मिलेगा।

मैकेय की पिच रिपोर्ट् पढ़ें?

मैकेय में अब तक कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, हालांकि यहां 2 टी20 मैच जरूर हुए हैं। उन 2 मैचों के आंकडों को देखा जाए तो यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान है। वूमेंस टी20 मुकाबलों में यहां खेले गए मैचों की बात की जाए तो पहली पारी की औसत स्कोर टी20 में 145 रन है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वनडे में 300 के आसपास का स्कोर बन सकता है। दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी।

ये भी पढ़ें

एशिया कप स्क्वाड में जगह बनाने के लायक नहीं उनका प्रदर्शन… हर्षित राणा को चुनने पर पूर्व ओपनर ने साधा निशाना
क्रिकेट
Aakash Chopra on Harshit Rana Selection

पहले वनडे में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 297 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में केशव महाराज की फिरकी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 98 रन पहले ही ढेर हो गई थी। उस मैच में मिचेल मार्श को छोड़कर कोई भी कंगारू बल्लेबाज नहीं चला था। हालांकि ट्रेविस हेड ने गेंद से कमाल करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए थे और मैक्सवेल की कमी को पूरी की थी।

ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम

ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, आरोन हार्डी, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन और कूपर कोनोली।

दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम

एडेन मार्करम, रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, टोनी डी ज़ोरज़ी, सेनुरन मुथुसामी, क्वेना मफाका और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

21 Aug 2025 03:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान पर पहली बार खेला जाएगा वनडे, जानें कैसी है पिच और क्या कहते हैं आंकड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.