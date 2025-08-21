AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान पर पहली बार खेला जाएगा वनडे, जानें कैसी है पिच और क्या कहते हैं आंकड़े

AUS vs SA 2nd Pitch Report in Hindi: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें शुक्रवार को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से मैकेय में आमने सामने होंगी। यह पहला मौका होगा जब मैकेय के ग्रेट बैरियर रीफ एरीना में मेंस टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगी। इससे पहले इस मैदान पर सिर्फ 2 टी20 मैच ही खेले गए हैं और दोनों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया है। ऐसे में दोनों टीमें इस स्टेडियम की पिच से अनजान हैं। ऐसे में मुकाबला बराबरी का होने वाला है। चलिए जानते हैं मैकेय की पिच पर किसका दबदबा देखने को मिलेगा।