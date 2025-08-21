AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान पर पहली बार खेला जाएगा वनडे, जानें कैसी है पिच और क्या कहते हैं आंकड़े

AUS vs SA 2nd Pitch Report in Hindi: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें शुक्रवार को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से मैकेय में आमने सामने होंगी। यह पहला मौका होगा जब मैकेय के ग्रेट बैरियर रीफ एरीना में मेंस टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेलेंगी। इससे पहले इस मैदान पर सिर्फ 2 टी20 मैच ही खेले गए हैं और दोनों मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया है। ऐसे में दोनों टीमें इस स्टेडियम की पिच से अनजान हैं। ऐसे में मुकाबला बराबरी का होने वाला है। चलिए जानते हैं मैकेय की पिच पर किसका दबदबा देखने को मिलेगा।
मैकेय में अब तक कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, हालांकि यहां 2 टी20 मैच जरूर हुए हैं। उन 2 मैचों के आंकडों को देखा जाए तो यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान है। वूमेंस टी20 मुकाबलों में यहां खेले गए मैचों की बात की जाए तो पहली पारी की औसत स्कोर टी20 में 145 रन है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वनडे में 300 के आसपास का स्कोर बन सकता है। दूसरी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी।
पहले वनडे में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 297 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में केशव महाराज की फिरकी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 98 रन पहले ही ढेर हो गई थी। उस मैच में मिचेल मार्श को छोड़कर कोई भी कंगारू बल्लेबाज नहीं चला था। हालांकि ट्रेविस हेड ने गेंद से कमाल करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए थे और मैक्सवेल की कमी को पूरी की थी।
ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, आरोन हार्डी, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन और कूपर कोनोली।
एडेन मार्करम, रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, टोनी डी ज़ोरज़ी, सेनुरन मुथुसामी, क्वेना मफाका और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस।