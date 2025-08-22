दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने वो कर दिखाया, जो वनडे क्रिकेट में अब तक कोई नहीं कर पाया

AUS vs SA, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मकाय के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी विकेट-कीपर बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्ज़के (Matthew Breetzke) ने 78 गेंद में 88 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के 48 साल पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।
दरअसल, मैथ्यू ब्रीत्ज़के वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार चार 50 से अधिक स्कोर के साथ अपना करियर शुरू करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि नवजोत सिद्धू ने अपने वनडे करियर की शुरुआत 4 अर्द्धशतकों के साथ की थी, लेकिन उन्होंने यह कारनाम 5 मैचों में किया था। वहीं दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीत्जके ने वनडे करियर में केवल चार वनडे मैच खेले हैं और हरेक मैच में अर्द्धशतक लगाए हैं।
वैसे मैथ्यू ब्रीत्ज़के के नाम पहले से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो अपने डेब्यू मैच में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने यह कारनामा लाहौर में किया था, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में 150 रन बनाए थे, जो कि उनका पहला 50+ स्कोर था। उनका दूसरा अर्द्धशतक पाकिस्तान के खिलाफ उसी सीरीज में आया था, जहां उन्होंने 83 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज का पहला मुकाबला केर्न्स में खेला गया था, जहां उन्होंने 57 रन की पारी खेली थी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दो झटकों के बाद मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने टोनी डी जोर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाया। मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने टोनी डी जोर्जी संग तीसरे विकेट के लिए 62 गेंद में 67 रन और ट्रिस्टन स्टब्स संग चौथे विकेट के लिए 90 गेंद में 89 रन की साझेदारी कर मजबूती प्रदान की। पारी के 31वें ओवर में मैत्थू ब्रीत्ज़के के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.1 ओवर में 277 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई।