दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने वो कर दिखाया, जो वनडे क्रिकेट में अब तक कोई नहीं कर पाया

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दो झटकों के बाद मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने टोनी डी जोर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाया। मैथ्यू ब्रीत्ज़के ने टोनी डी जोर्जी संग तीसरे विकेट के लिए 62 गेंद में 67 रन और ट्रिस्टन स्टब्स संग चौथे विकेट के लिए 90 गेंद में 89 रन की साझेदारी कर मजबूती प्रदान की। पारी के 31वें ओवर में मैत्थू ब्रीत्ज़के के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.1 ओवर में 277 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई।