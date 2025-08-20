Patrika LogoSwitch to English

जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी तैयार करना चाहता है पूर्व तेज गेंदबाज, बताया अपना ‘प्लान’

स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने 167 टेस्ट मैच की 309 इनिंग में 604 विकेट लेने के बाद 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जेम्स एंडरसन के बाद टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तेज गेंदबाजों में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 20, 2025

Stuart broad and James Anderson
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन (Photo Credit - IANS)

Stuart Broad has expressed a desire to coach England’s pacers: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने U-19 और U-17 लेवल के तेज गेंदबाजों को प्रशिक्षित करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा, उन्हें ऐसी प्रतिभाओं को कोचिंग देने की की उम्मीद है, जो आगे चलकर जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर के नक्शे कदम पर चल सकें।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने 167 टेस्ट मैच की 309 इनिंग में 604 विकेट लेने के बाद 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। जेम्स एंडरसन के बाद टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तेज गेंदबाजों में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अपने संन्यास के बाद से स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट कमेंट्री में सहजता के साथ कदम रखा है।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, निश्चित तौर पर मैं कोचिंग से जुड़ना चाहता हूं। मैंने रॉब की से इस बारे में बात की है कि जब कार्यक्रम अनुकूल हो तो मैं इंग्लैंड की टीम में युवा गेंदबाजों के साथ काम करना चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कोचिंग में कदम रखने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है, फिलहाल उम्मीद है कि वह अगले वर्ष की शुरुआत में कोचिंग की भूमिका में नजर आ सकते हैं। उनका मानना है कि वे इंग्लैंड के युवा गेंदबाजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वह इंग्लैंड की पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर की योजना का समर्थन करते हैं, जिसमें देश के क्रिकेटरों को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर्स जेम्स एंडरसन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और ग्रीन स्वान को कोचिंग की भूमिका में शामिल करने की बात कही गई है।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने आगे कहा, "जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह यह है कि अगला जोफ्रा आर्चर कहां है? अगला जेम्स एंडरसन कहां है? मैंने इंस्टाग्राम पर हैरी मूर को देखा, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बाहर हैं। मैं उन्हें देखता हूं और कहता हूं, 'बेहद प्रतिभाशाली, 6 फीट 6 इंच, दोनों तरफ स्विंग करते है, अच्छे क्षेत्रों में हिट करता है' वह चार साल के समय में कहां हो सकता है? शायद उससे भी कम? आप इन खिलाड़ियों को कहां देख सकते हैं जिनकी क्षमता बहुत ऊंची है?"

आपको बता दें कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी सलाहकार थे। साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला जीताकर पहला आईसीसी वर्ल्ड कप खिताब जीता था।

