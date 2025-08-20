जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी तैयार करना चाहता है पूर्व तेज गेंदबाज, बताया अपना ‘प्लान’

स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, निश्चित तौर पर मैं कोचिंग से जुड़ना चाहता हूं। मैंने रॉब की से इस बारे में बात की है कि जब कार्यक्रम अनुकूल हो तो मैं इंग्लैंड की टीम में युवा गेंदबाजों के साथ काम करना चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कोचिंग में कदम रखने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की है, फिलहाल उम्मीद है कि वह अगले वर्ष की शुरुआत में कोचिंग की भूमिका में नजर आ सकते हैं। उनका मानना है कि वे इंग्लैंड के युवा गेंदबाजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।