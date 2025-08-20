इलाज चल रहा, उनको बोलने में … पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य पर छोटे भाई ने दिया अपडेट

वहीं, विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट ने उनके स्वास्थ्य को लेकर एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की थी। विनोद कांबली को छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं उसे छोड़ दूं तो उसका खयाल कौन रखेगा। उसका खयाल रखने वाला कोई नहीं रहेगा। तलाक के सवाल पर उन्होंने बताया कि 2023 में तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन फिर वापस ले लिया था। मैं तब उन्हें छोड़कर गई थी, लेकिन मेरे जहन में हमेशा यही रहता था कि वो कैसे हैं? ठीक से खाया कि नहीं? बेड पर ठीक से सो पा रहे हैं या नहीं? जब मैं वापस आई तो समझ गई कि उनको मेरी जरूरत है।