इलाज चल रहा, उनको बोलने में … पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य पर छोटे भाई ने दिया अपडेट

Vinod Kambli Health Update: 'भारत रत्न' और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बाल सखा विनोद कांबली खराब स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर खेल जगत में सुर्खियों में हैं। दरअसल, भारत के लिए 104 वनडे और 17 टेस्ट मैच खेलने वाले 53 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य को लेकर उनके छोटे भाई वीरेंद्र कांबली ने अपडेट दिया है।
'विक्की लालवानी शो' में उनके छोटे भाई ने खुलासा किया है कि विनोद कांबली अभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। फिलहाल बांद्रा स्थित अपने घर पर हैं और उनका इलाज चल रहा है, अभी भी उन्हें ठीक से बोलने में दिक्कत हो रही है। उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। वह एक चैंपियन हैं। उम्मीद है कि वह चलना और दौड़ना शुरू करेंगे। मुझे उन पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फिर से ग्राउंड पर देख सकेंगे।
वीरेंद्र कांबली ने इस दौरान लोगों से अपील की, जिसमें अपने बड़े भाई के सेहतमंद होने के लिए लोगों से प्रार्थना का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वह दस दिन रिहैब में गुजारे। यूरीन और ब्रेन स्कैन समेत पूरी शरीर की जांच कराई, जिसके नतीजे अच्छे आए। बहुत ज्यादा समस्याए नहीं थी, लेकिन वह चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी गई। उन्हें अभी भी बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सुधार हो रहा है। मैं बस उन लोगों को बताना चाहता हूं, जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वह बेहतर हो जाए। उन्हें आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है।
आपको बता दें कि पिछले वर्ष (2024) अचानक तबीयत बिगड़ने पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें यूरिन इनफेक्शन और मांशपेशियों में ऐंठन की दिक्कत थी। जांच में रक्त के थक्के का पता चला था, जिसका करीब दो हफ्ते इलाज चला था।
वहीं, विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट ने उनके स्वास्थ्य को लेकर एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की थी। विनोद कांबली को छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं उसे छोड़ दूं तो उसका खयाल कौन रखेगा। उसका खयाल रखने वाला कोई नहीं रहेगा। तलाक के सवाल पर उन्होंने बताया कि 2023 में तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन फिर वापस ले लिया था। मैं तब उन्हें छोड़कर गई थी, लेकिन मेरे जहन में हमेशा यही रहता था कि वो कैसे हैं? ठीक से खाया कि नहीं? बेड पर ठीक से सो पा रहे हैं या नहीं? जब मैं वापस आई तो समझ गई कि उनको मेरी जरूरत है।
विनोद कांबली ने 1991 में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से वनडे में डेब्यू किया था। उन्होंने 2000 में भारत के लिए आखिरी वनडे खेला था। उन्होंने 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 1084 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल हैं। वनडे में उन्होंने 2477 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 14 अर्द्धशतक शामिल हैं।