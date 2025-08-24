AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, उड़ाए 53 छक्के-चौके, वनडे इतिहास में पहली बार 3 बैट्समेन ने ठोका शतक

AUS vs SA 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में कंगारुओं ने साउथ अफ्रीका के सामने 432 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन के शतकीय परियों की बदौलत 50 ओवर में सिर्फ दो विकेट गवांकर 431 रन बनाए। वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब ऑस्ट्रेलिया ने तीन बल्लेबाजों ने एक ही मैच में शतक जड़ा हो।
ट्रेविस हेड ने 142 रनों की पारी खेली, तो मिचेल मार्श ने 100 और कैमरन ग्रीन 55 गेंद में 118 में बनाकर आउट हुए। इसके अलावा एलेक्स केरी ने 37 गेंद में 50 रन बनाए। इन चारों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरी पारी में 53 चौके-छक्के जड़ दिए। इस दौरान 18 छक्के लगे। साउथ अफ्रीका की ओर से वियान मुल्डर सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने सात ओवर में 93 रन लुटा दिए। इसके बाद क्वेना मफाका दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 6 ओवर में 73 रन खर्च किए।
एडेन मार्करम ने 8 ओवर में सिर्फ 60 रन खर्च किए तो कार्बन बॉस ने 10 ओवर में 68 रन और केशव महाराज ने 10 ओवर में 57 रन खर्च किए। महाराज और सेनुरान मुतूसामी ने एक-एक विकेट हासिल किया। मुतूसामी ने 9 ओवर में 75 रन खर्च किए।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जोड़ी पिछले दोनों मैचों में फ्लॉप रही थी लेकिन इस मुकाबले में दोनों ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी और पहले 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 86 रन जोड़ डाले। केशव महाराज ने हेड को 35 में ओवर में आउट किया, जब ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन बना लिए थे। 37 ओवर में मार्श 100 रन बनाकर आउट हुए, जिन्हें मुतूसामी ने आउट किया।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई झटका नहीं लगा और ग्रीन और एलेक्स कैरी नाबाद पवेलियन लौटे। ग्रीन ने 55 गेंदों में 118 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे तो एलेक्स कैरी ने 37 गेंद में 50 रन बनाए। इस पारी में हेड ने 17 चौके और 5 छक्के लगाए तो मिचेल मार्श ने 6 चौके और पांच छक्के मारे।