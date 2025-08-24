AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, उड़ाए 53 छक्के-चौके, वनडे इतिहास में पहली बार 3 बैट्समेन ने ठोका शतक

ट्रेविस हेड ने 142 रनों की पारी खेली, तो मिचेल मार्श ने 100 और कैमरन ग्रीन 55 गेंद में 118 में बनाकर आउट हुए। इसके अलावा एलेक्स केरी ने 37 गेंद में 50 रन बनाए। इन चारों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरी पारी में 53 चौके-छक्के जड़ दिए। इस दौरान 18 छक्के लगे। साउथ अफ्रीका की ओर से वियान मुल्डर सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने सात ओवर में 93 रन लुटा दिए। इसके बाद क्वेना मफाका दूसरे सबसे महंगे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 6 ओवर में 73 रन खर्च किए।