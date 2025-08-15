AUS vs SA: करो या मरो की लड़ाई में उतरेंगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जानें किसका पलड़ा भारी

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। तीसरा और आखिरी टी-20 मैच शनिवार को होगा। जो टीम इसे जीतेगी, वह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लेगी। तीसरा टी-20 मैच सीरीज के लिहाज से निर्णायक मुकाबला है। यह मैच एक ऐसे मैदान पर हो रहा है, जहां पहली बार पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। 2022 में इस मैदान पर खेले गए वनडे और बीबीएल मैचों के आधार पर ऐसा लगता है कि यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती है।