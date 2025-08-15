Patrika LogoSwitch to English

AUS vs SA: करो या मरो की लड़ाई में उतरेंगी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जानें किसका पलड़ा भारी

AUS vs SA T20 Head To Head: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 9 मैच जीते हैं तो 18 मुकाबलों में कंगारुओं ने बाजी मारी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2025

साउथ अफ्रीका के खिलाफ LBW के लिए अपील करते हुए (फोटो- IANS)
साउथ अफ्रीका के खिलाफ LBW के लिए अपील करते हुए (फोटो- IANS)

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। तीसरा और आखिरी टी-20 मैच शनिवार को होगा। जो टीम इसे जीतेगी, वह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लेगी। तीसरा टी-20 मैच सीरीज के लिहाज से निर्णायक मुकाबला है। यह मैच एक ऐसे मैदान पर हो रहा है, जहां पहली बार पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। 2022 में इस मैदान पर खेले गए वनडे और बीबीएल मैचों के आधार पर ऐसा लगता है कि यह पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन गेंदबाज एडम जम्पा इस पिच पर कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लैन मैक्सवेल भी गेंदबाजी में टीम को महत्वपूर्ण शुरुआत दिला सकते हैं। हालांकि, बीते दो टी-20 मैचों में मैक्सवेल ने अच्छी गेंदबाजी का प्रयास जरूर किया, लेकिन रन भी लुटाए। तीसरे मैच में उनकी ऑलराउंडर वाली भूमिका टीम चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी-20 में जीत के साथ ऊंचे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। माना जा रहा है कि टीम में एक-दो खिलाड़ियों को छोड़कर ज्यादा बदलाव देखने को न मिले। साउथ अफ्रीका अपनी पेस बैटरी पर भरोसा करेगी। उनके पास ओपनिंग स्लॉट में कप्तान एडेन मार्करम के साथ टीम में कई घातक बल्लेबाज हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 9 मैच जीते हैं तो 18 मुकाबलों में कंगारुओं ने बाजी मारी है।

साउथ अफ्रीका जीतेगी सीरीज या ऑस्ट्रेलिया करेगी पलटवार? जानें कब और कहां देखें निर्णायक मुकाबला
क्रिकेट
Mitchell Marsh and Aiden Markram with T20 Trophy

ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, एलेक्स कैरी, टिम डेविड, बेन ड्वौर्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरॉन हार्डी, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल और एडम जम्पा।

दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और रस्सी वैन डेर डुसेन।

Cricket News

Latest Cricket News

15 Aug 2025 06:40 pm

