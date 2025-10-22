AUS-W vs ENG-W: एशले गार्डनर का तूफानी शतक, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर टॉप पर पहुंचीं ऑस्ट्रेलिया

एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर, महिला क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit- IANS)
AUS-W vs ENG-W: इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) के 23वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 245 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया अंकतालिका में दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गई है।
इंग्लैंड से 245 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत निराशाजनक रही थी। टीम ने 24 के स्कोर पर 3 और 68 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर ने 180 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। विजयी चौका एशले गार्डनर के बल्ले से निकला। ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता।
एशले गार्डनर ने 69 गेंद में शतक पूरा किया और 73 गेंद पर 16 चौकों की मदद से नाबाद 104 रन की पारी खेली। एनाबेल सदरलैंड शतक से चूक गईं। वो 112 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 98 रन बनाकर नाबाद रहीं।
इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत एमी जोंस और टैमी ब्यूमोंट ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 55 रन की साझेदारी की। जोंस 18 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद ब्यूमोंट ने दूसरे विकेट के लिए हीथर नाइट 20 के साथ 35 रन जोड़े। कप्तान नेट साइवर ब्रंट महज 7 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ब्यूमोंट ने चौथे विकेट के लिए सोफिया डंकले के साथ 42 रन जोड़े। ब्यूमोंट चौथे विकेट के रूप में आउट हुईं। उन्होंने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली। एलिस कैप्से (38) और चार्लोट डीन (26) की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 244 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में श्रेष्ठ प्रदर्शन एनाबेल सदरलैंड का रहा। एनाबेल ने 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट लिए। सोफी मोलेनिक्स और एशले गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि 1 विकेट अलाना किंग को मिला।
