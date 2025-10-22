Patrika LogoSwitch to English

लंका प्रीमियर लीग स्थगित, इस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अचानक लिया फैसला

LPL: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए लंका प्रीमियर लीग 2025 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Oct 22, 2025

लंका प्रीमियर लीग (Photo Credit- IANS)

Lanka Premier League 2025 postponed: श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है। बोर्ड ने ये फैसला अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की वजह से लिया है। श्रीलंका अगले टी-20 वर्ल्ड कप का सह-मेजबान है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आगामी 20 टीमों के आयोजन के लिए सभी मेजबान स्थल किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए। लंका प्रीमियर लीग को स्थगित किए जाने से बोर्ड को आयोजन स्थलों की व्यापक तैयारी को प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा। अब हमारा ध्यान स्टेडियम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने, प्रसारण क्षमताओं को श्रेष्ठ बनाने और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाओं को मजबूत करने पर होगा।

बोर्ड के बयान से यह स्पष्ट है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए ही लंका प्रीमियर लीग 2025 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीलंका 2026 टी-20 वर्ल्ड कप आयोजन में केन्द्रीय भूमिका निभाने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि देश के आयोजन स्थल वैश्विक मानकों को पूरा करें और खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करें।

टी-20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है LPL का आयोजन

लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2025 का आयोजन नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक होना था। विश्व कप के बाद संभवत: लीग का आयोजन हो सकता है। श्रीलंका में फिलहाल तीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों का पुननिर्माण कार्य चल रहा है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की वजह से कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम के आधुनिकीकरण का कार्य फिलहाल रोका गया है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की समाप्ति के साथ ही कार्य पुन: शुरू हो जाएगा। कोलंबो में महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अधिकांश मैच बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं।

22 Oct 2025 07:47 pm

