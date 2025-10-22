लंका प्रीमियर लीग स्थगित, इस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अचानक लिया फैसला

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के दिशानिर्देशों के अनुसार, आगामी 20 टीमों के आयोजन के लिए सभी मेजबान स्थल किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए। लंका प्रीमियर लीग को स्थगित किए जाने से बोर्ड को आयोजन स्थलों की व्यापक तैयारी को प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा। अब हमारा ध्यान स्टेडियम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने, प्रसारण क्षमताओं को श्रेष्ठ बनाने और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाओं को मजबूत करने पर होगा।