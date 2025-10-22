WPL 2026 को लेकर आई बड़ी खबर, इस तारीख को हो सकता है ऑक्शन

महिला प्रीमियर लीग (WPL) - (Photo Credit- BCCI)
WPL auction: महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) के ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसके मुताबिक अगले महीने यानी 26-27 नवंबर को नई दिल्ली में नीलामी हो सकती है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संकेत दिया था कि ऑक्शन 26 से 29 नवंबर के बीच होगी। हालाकि फ्रेंचाइजियों को अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन 'क्रिकबज' के मुताबिक, सभी टीमों को संभावित स्थल के बारे में अनौपचारिक रूप से बता दिया गया है।
वैसे मेगा इवेंट होने के बावजूद ऑक्शन एक दिन में पूरा होने की उम्मीद है। WPL में केवल 5 टीमें खेलती हैं और हर स्क्वाड़ में 18 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे में ऑक्शन में ज्यादा समय नहीं लगेगा और सभी टीमों का स्क्वाड एक दिन में फाइनल हो सकता है।
महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) के ऑक्शन में 90 खिलाड़ियों की बोली लग सकती है। हालांकि उम्मीद है कि टीमें काफी संख्या में खिलाड़ियों को रिटेन रखते हुए ऑक्शन में उतरेगी। फ्रेंचाइजियों को 5 नवंबर तक अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची सौंपने के लिए कहा गया है।
हर टीम को पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति है। यदि कोई टीम सभी पांच रिटेंशन के लिए जाती है, तो उसे नंबर-1 खिलाड़ी के लिए 3.5 करोड़ रुपए, दूसरे खिलाड़ी के लिए 2.5 करोड़ रुपए, तीसरे के लिए 1.75 करोड़ रुपए, चौथे के लिए 1 करोड़ रुपए और 5वें खिलाड़ी के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। नीलामी के लिए खिलाड़ियों का पर्स 15 करोड़ रुपए है और पांच रिटेंशन पर 9.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बीसीसीआई ने हाल ही में फ्रेंचाइजियों को लिखे एक नोट में कहा, "किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी को भुगतान की जाने वाली राशि दिशानिर्देश मूल्य से भिन्न हो सकता है, लेकिन रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर कुल राशि का उपयोग वेतन कैप गणना के लिए किया जाएगा।"
एक अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन के लिए दिशानिर्देश मूल्य 50 लाख रुपए है। हर टीम अधिकतम दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इसके अलावा एक फ्रेंचाइजी अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है और दो से अधिक विदेशी खिलाड़ी रिटेंशन सूची में नहीं हो सकते हैं।
बीसीसीआई ने पांच राइट टू मैच (RTM) विकल्पों को मंजूरी दी है, लेकिन किसी फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्ध RTM की संख्या रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर होगी। रिटेन किए गए हर खिलाड़ी के लिए फ्रेंचाइजी एक RTM विकल्प खो देगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई टीम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उसके पास नीलामी में आरटीएम का प्रयोग करने का विकल्प नहीं होगा। दूसरी ओर, बिना किसी रिटेंशन के ऑक्शन में जाने वाली टीम अपने पांच खिलाड़ियों के लिए RTM का प्रयोग कर सकती है।
