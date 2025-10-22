WPL 2026 को लेकर आई बड़ी खबर, इस तारीख को हो सकता है ऑक्शन

बीसीसीआई ने पांच राइट टू मैच (RTM) विकल्पों को मंजूरी दी है, लेकिन किसी फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्ध RTM की संख्या रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर होगी। रिटेन किए गए हर खिलाड़ी के लिए फ्रेंचाइजी एक RTM विकल्प खो देगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई टीम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उसके पास नीलामी में आरटीएम का प्रयोग करने का विकल्प नहीं होगा। दूसरी ओर, बिना किसी रिटेंशन के ऑक्शन में जाने वाली टीम अपने पांच खिलाड़ियों के लिए RTM का प्रयोग कर सकती है।