क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपनी टीम अल-नासर के साथ भारत नहीं आने पर टूटा फैंस का दिल, सामने आई दौरे से हटने की वजह

Cristiano Ronaldo pulls out of India tour: सऊदी प्रो लीग की टीम अल-नासर एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैच में एफसी गोवा के खिलाफ खेलने के लिए भारत पहुंच चुकी है। टीम अपने कप्तान और दुनिया के मशहूर फुटबॉलर में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर ही पहुंची है। अल-नासर और एफसी गोवा के बीच मैच 22 अक्टूबर को फतोर्दा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच गोवा के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। उन्हें कई दिग्गज फुटबॉलरों को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन रोनाल्डो के फैंस के लिए उनका भारत न आना दिल तोड़ने वाला है। आखिर वह भारत के दौरे पर क्‍यों नहीं आ रहे आइये आपको भी बताते हैं?