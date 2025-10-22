Patrika LogoSwitch to English

फुटबॉल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपनी टीम अल-नासर के साथ भारत नहीं आने पर टूटा फैंस का दिल, सामने आई दौरे से हटने की वजह

Cristiano Ronaldo pulls out of India tour: एएफसी चैंपियंस लीग 2 में एफसी गोवा के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए अल-नासर की टीम भारत पहुंच चुकी है, लेकिन टीम के साथ कप्‍तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं आए हैं, जिससे भारतीय फैंस निराश हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

Cristiano Ronaldo pulls out of India tour

पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cristiano)

Cristiano Ronaldo pulls out of India tour: सऊदी प्रो लीग की टीम अल-नासर एएफसी चैंपियंस लीग 2 मैच में एफसी गोवा के खिलाफ खेलने के लिए भारत पहुंच चुकी है। टीम अपने कप्तान और दुनिया के मशहूर फुटबॉलर में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर ही पहुंची है। अल-नासर और एफसी गोवा के बीच मैच 22 अक्टूबर को फतोर्दा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच गोवा के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। उन्हें कई दिग्गज फुटबॉलरों को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन रोनाल्डो के फैंस के लिए उनका भारत न आना दिल तोड़ने वाला है। आखिर वह भारत के दौरे पर क्‍यों नहीं आ रहे आइये आपको भी बताते हैं?

इस वजह से भारत दौरे से हटे रोनाल्‍डो

अल-नासर टीम की जब से भारत आने की सूचना थी, फुटबॉल प्रेमी रोनाल्डो को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन, भारत दौरे से दूर रहते हुए उन्होंने अपने भारतीय फैंस को निश्चित रूप से निराश किया है। दरअसल, रोनाल्डो ने जब अल-नासर के साथ अनुबंध किया था, तो उसमें एक प्रावधान था कि सऊदी अरब से बाहर होने वाले मैचों से वह खुद को बाहर रख सकते हैं। इसी प्रावधान के तहत रोनाल्डो ने गोवा के खिलाफ होने वाले मैच से हटने का फैसला लिया है।

फीफा विश्व कप की तैयारी कर रहे रोनाल्डो

बताया जा रहा है कि रोनाल्डो 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की तैयारी कर रहे हैं। विश्व कप के लिए 40 साल के रोनाल्डो अपने कार्यभार का प्रबंधन कर रहे हैं। शरीर को फिट रखने के लिए वह कम मैचों का चुनाव कर रहे हैं, ताकि अगले विश्व कप में पुर्तगाल के लिए खेल सकें। रोनाल्डो पूर्व के दो मैचों में भी टीम का हिस्सा नहीं थे।

रोनाल्डो के बगैर भी अल-नासर का प्रदर्शन शानदार

कप्तान रोनाल्डो की अनुपस्थिति में भी अल-नासर का प्रदर्शन पिछले दो मैचों में शानदार रहा है। टीम दोनों मैचों में विजयी रही और इसके अगले दौर में पहुंचने की पूरी संभावना है। एएफसी चैंपियंस लीग 2 में एफसी गोवा और अल-नासर एक ही ग्रुप में हैं। दोनों टीमें दो बार एक-दूसरे से भिड़ेंगी। गोवा के बाद दोनों टीमें रियाद में भिड़ेंगी। संभव है रियाद वाले मैच में रोनाल्डो खेलें।

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

22 Oct 2025 07:13 am

Hindi News / Sports / Football News / क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अपनी टीम अल-नासर के साथ भारत नहीं आने पर टूटा फैंस का दिल, सामने आई दौरे से हटने की वजह

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब जीतकर रचा इतिहास

Lionel Messi wins 2025 MLS Golden Boot
फुटबॉल

FIFA World Cup 2026: डॉनल्ड ट्रम्प को जो करने का अधिकार ही नहीं, वह करने की दे दी धमकी, लेकिन क्या ऐसा कर भी पाएंगे?

Patrika Special News

भारतीय टीम रचेगी इतिहास! AFC U-17 महिला एशियाई कप में जगह बनाने के करीब

India Women's U17 Football Team
खेल

प्यूर्टो रिको के खिलाफ अर्जेंटीना की शानदार जीत, नेमार को पछाड़कर मेसी ने रचा इतिहास

Lionel Messi wins 2025 MLS Golden Boot
फुटबॉल

FIFA World Cup qualifiers 2026: घाना ने रचा इतिहास, पांचवीं बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई

फुटबॉल
