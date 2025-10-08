Patrika LogoSwitch to English

AUS-W vs PAK-W: लगातार तीसरे मैच में पाकिस्तान की करारी हार, बेथ मूनी के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रौंदा

AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला विश्व कप के 9वें मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 08, 2025

Australia Women

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

AUS-W vs PAK-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के 9वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। उधर यह पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार है। पाकिस्तान को इससे पहले बांग्लादेश से 7 विकेट और भारत से 88 रन से हार झेलनी पड़ी थी।

पाकिस्तान से टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बेहद खराब थी। टीम ने महज 76 के स्कोर पर 7 और 115 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए। इस समय ऐसा लग रहा था कि मैच का परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में आएगा, लेकिन नौंवे विकेट के लिए बेथ मूनी और अलाना किंग के बीच रिकॉर्ड 106 रन की साझेदारी हुई। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट पर 221 तक पहुंचा दिया। बेथ मूनी आखिरी गेंद पर आउट हुईं।

मूनी ने 114 गेंद पर 11 चौके की मदद से 109 रन की पारी खेली। मूनी का वनडे में पांचवां शतक था। वहीं, अलाना किंग ने 49 गेंद पर 51 रन बनाए। दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्द्धशतक लगाने वाली वह पहली बल्लेबाज बनीं।

पाकिस्तान के लिए नशरा संधु ने 3, कप्तान फातिमा सना और रमीन शमीम ने 2-2, और डायना बेग और सादिया इकबाल ने 1-1 विकेट लिए। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही हुई। पाकिस्तान ने भी 49 पर 6 और 78 रन पर अपने 7 विकेट खो दिए। ऐसी स्थिति से ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी, पाकिस्तान नहीं निकल सकी। पाकिस्तान 36.3 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। सिदरा अमीन 52 गेंद पर 35 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहीं। रमीन शमीम ने 15, फातिमा सना और नशरा संधु ने 11-11 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका।

ऑस्ट्रेलिया के लिए किम गार्थ ने 6 ओवर में 14 रन देकर 3, मेगन स्कट ने 5 ओवर में 25 रन देकर 2, एनाबेल सदरलैंड ने 8.3 ओवर में 15 रन देकर 2, अलाना किंग, एश्ले गार्डनर और जॉर्जिया वॉरहम ने 1-1 विकेट लिए। बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

क्रिकेट

खेल

Women's World Cup 2025

IND-W vs SA-W, Weather Report: साउथ अफ्रीका पर जीत के लिए भारतीय टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम, जानें कैसा रहेगा विशाखपट्टनम का मौसम?

IND-W vs SA-W, ICC Women's ODI World Cup 2025
क्रिकेट

महिला वनडे क्रिकेट में बेथ मूनी और अलाना किंग ने मिलकर रचा नया इतिहास

Beth Mooney, Alana King
क्रिकेट

मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कही यह बात

Mohammed Shami
क्रिकेट

AUS-W vs PAK-W: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने पलटा मैच का पासा, शतक ठोक पाकिस्तान के उड़ाए होश

Beth Mooney
क्रिकेट

ICC Men’s Test Rankings: जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, सिराज-जडेजा ने लगाई छलांग

Mohammed Siraj
क्रिकेट
