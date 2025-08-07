भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, जानें कब-कहां खेले जाएंगे 5 मुकाबले

Australia A squad announce for India tour: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 16 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच भारत ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय और तीन एकदिवसीय मैचों के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। लाल गेंद वाले मैचों के लिए टीम में सैम कोंस्टास को भी शामिल किया गया है, जो टीम में शामिल होने वाले एकमात्र मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी हैं। कोंस्टास ने दिसंबर 2024 में भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में डेब्‍यू किया था। लेकिन, टेस्ट क्रिकेट में कई बार मौके मिलने के बावजूद वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।