भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, जानें कब-कहां खेले जाएंगे 5 मुकाबले

Australia A squad announce for India tour: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 16 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच भारत ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय और तीन एकदिवसीय मैचों के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। लाल गेंद वाले मैचों के लिए टीम में सैम कोंस्टास को भी शामिल किया गया है, जो टीम में शामिल होने वाले एकमात्र मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट खिलाड़ी हैं। कोंस्टास ने दिसंबर 2024 में भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में डेब्यू किया था। लेकिन, टेस्ट क्रिकेट में कई बार मौके मिलने के बावजूद वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।
कोंस्टास ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने करियर की शानदार शुरुआत के बावजूद इस युवा सलामी बल्लेबाज को सफलता से ज्यादा असफलताओं का सामना करना पड़ा है। अब तक खेले गए पांच टेस्ट मैचों में कोंस्टास सिर्फ 163 रन ही बना पाए हैं और उनका औसत सिर्फ 16.30 का है। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पिछली सीरीज़ में कोंस्टास ने 5, 3, 25, 0, 17 और 0 के स्कोर बनाए थे।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, भारत ए के खिलाफ आगामी दौरे में टीम का ध्यान 2027 की शुरुआत में होने वाले अगले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी दौरे के लिए उभरते हुए खिलाड़ियों को तैयार करने पर है। कोंस्टास के अलावा टॉड मर्फी, नाथन मैकस्वीनी और कूपर कोनोली अन्य अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्हें 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।
जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट।
कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम इलियट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, मैकेंज़ी हार्वे, टॉड मर्फी, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैची शॉ, टॉम स्ट्रैकर, विल सदरलैंड, कैलम विडलर।
- पहला चार दिवसीय मैच 16-19 सितंबर: इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
- दूसरा चार दिवसीय मैच 23-26 सितंबर: इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
- पहला एक दिवसीय मैच 30 सितंबर ग्रीन पार्क, कानपुर
- दूसरा एक दिवसीय मैच 3 अक्टूबर ग्रीन पार्क, कानपुर
- तीसरा एक दिवसीय मैच 5 अक्टूबर ग्रीन पार्क, कानपुर