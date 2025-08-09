भारतीय टीम को दूसरे टी-20 मैच में मिली करारी हार, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर जमाया कब्जा

Australia A Women vs India A Women: ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए के खिलाफ दूसरा महिला टी-20 मुकाबला 114 रन से अपने नाम किया। मकाय स्थित ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में शनिवार को शानदार जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया-ए महिला क्रिकेट टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। भारत-ए महिला टीम को पहले मुकाबले में 13 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का अंतिम मुकाबला इसी मैदान पर 10 अगस्त को खेला जाना है।