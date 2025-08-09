सर्जरी के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी में गलती की.. इंटरनेशनल क्रिकेट में 405 विकेट लेने वाले गेंदबाज ने किया स्वीकार

राशिद खान ने कहा, "जब मैंने सर्जरी के बाद क्रिकेट में वापसी की, तो मुझे कहा गया कि लंबी अवधि के फॉर्मेट (टेस्ट और वनडे) में इतनी जल्दी वापसी न करूं, क्योंकि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला था। सर्जरी के बाद खेलना शुरू करने के लगभग आठ-नौ महीने बाद, मैंने बुलावायो टेस्ट में 65 (55) ओवर फेंके। इससे मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। उस समय मुझे इसका एहसास हुआ। मुझे टेस्ट खेलने नहीं उतरना चाहिए था। टी20 में तो आप खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के फॉर्मेट के लिए मुझे सलाह दी गई थी कि कुछ समय के लिए इससे दूर रहना चाहिए। मैंने इसी तरह की गलती की, लेकिन टीम को इसकी जरूरत थी। उस समय मैंने थोड़ी जल्दबाजी की और खुद को समय नहीं दिया। बाद में मुझे इसका एहसास हुआ।"