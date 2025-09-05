Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 5 खिलाड़ियों का होगा ‘डेब्यू’,

Australia Team: महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हो गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को टीम की कमान दी गई है। वहीं इस टीम में 5 नए चेहरों को मौका मिला है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 05, 2025

Women's World Cup 2025
महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित (Source: Australia women's cricket team)

Australia cricket team, Women's World Cup 2025: विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है, जिसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम को मौका दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली के हाथों में है।

सोफी मोलिनक्स ने चोट के बाद की वापसी

सोफी मोलिनक्स ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल होने के बाद पूरी तरह से फिट होने की राह पर हैं। वहीं, लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहम भी चोट से उबर गई हैं। सोफी मोलिनक्स और जॉर्जिया वेयरहम ऑस्ट्रेलियाई स्पिन आक्रमण का अहम हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2022 में जीते गए खिताब का बचाव करने उतरेगी।

घुटने की सर्जरी के बाद से मैदान से बाहर

बाएं हाथ की स्पिनर मोलिनक्स पिछले साल घुटने की सर्जरी के बाद से मैदान से बाहर हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे मैच खेला था। हालांकि, उन्हें अभी तक पूरी तरह से अनुमति नहीं मिली है।

ऑस्ट्रेलियाई फिजियो केट बीरवर्थ ने कहा, "सोफी मोलिनक्स घुटने की चोट से उबरकर तेजी से रिकवरी कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रहेंगी। जॉर्जिया वेयरहम भी द हंड्रेड के दौरान अपनी एडक्टर इंजरी के बाद ट्रेनिंग में वापस आ गई हैं।"

मोलिनक्स-वेयरहम के अलावा जॉर्जिया वोल, फोएबे लिचफील्ड और किम गार्थ को वनडे वर्ल्ड कप टीम में स्थान मिला है। जॉर्जिया वोल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले ही साल के शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में शामिल किया गया है।

एलिसा हीली की अगुवाई में खेलेगा ऑस्ट्रेलिया

एलिसा हीली की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्रेस हैरिस को स्थान दिया गया है। हीली हाल ही में पिछले साल एशेज के दौरान लगी पैर की चोट से उबरकर वापस लौटी हैं। उन्होंने पिछले महीने भारत-ए के खिलाफ नाबाद 137 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

वनडे विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम:

एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Womens World Cup 2025

Published on:

05 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 5 खिलाड़ियों का होगा ‘डेब्यू’,

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट