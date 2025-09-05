Women’s World Cup 2025: वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, 5 खिलाड़ियों का होगा ‘डेब्यू’,

एलिसा हीली की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्रेस हैरिस को स्थान दिया गया है। हीली हाल ही में पिछले साल एशेज के दौरान लगी पैर की चोट से उबरकर वापस लौटी हैं। उन्होंने पिछले महीने भारत-ए के खिलाफ नाबाद 137 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।