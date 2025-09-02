भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही हुआ बाहर

Pat Cummins Ruled India Series: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार 2 सितंबर को ही दो तगड़े झटके लगे हैं। मिचेल स्टार्क के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने के बाद अब कप्तान पैट कमिंस की इंजरी पर भी झटका देने वाला बड़ा अपडेट आया है। 2023 के वनडे विश्व कप विजेता कप्तान इस साल के अंत में शुरू होने वाली एशेज सीरीज़ तक किसी भी तरह के क्रिकेट मैच से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब है कि कमिंस अपनी पीठ की हड्डी में खिंचाव के कारण न्यूज़ीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज नहीं खेल पाएंगे।
अब, कमिंस को एशेज के लिए खुद को फिट बनाने के लिए मैदान पर किसी भी तरह की गतिविधि से दूर रहेंगे। इससे निश्चित रूप से भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में बढ़त मिलेगी। ध्यान रहे कि भारत को तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इन सभी मैचों के लिए भारतीय फैन जोन के टिकट पहले ही बिक चुके हैं।
रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी है, जो फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे। वे भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिचों पर पैट कमिंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इस दिग्गज जोड़ी के खिलाफ काफी सफलता हासिल की है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें मिलाकर 19 बार आउट किया है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कमिंस को हाल ही में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया था। इस ब्रेक के बावजूद वेस्टइंडीज टेस्ट दौरे के बाद से कमिंस को पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो रहा है। जांच में कमर की हड्डी में खिंचाव का पता चला है, जिसके लिए आने वाले महीनों में और प्रबंधन की आवश्यकता होगी। कमिंस को भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा और वह अपना रिहैब जारी रखेंगे, जिसमें गेंदबाजी में वापसी उनकी एशेज की तैयारी के हिस्से के रूप में तय की जाएगी।