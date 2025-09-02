भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही हुआ बाहर

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कमिंस को हाल ही में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया था। इस ब्रेक के बावजूद वेस्टइंडीज टेस्ट दौरे के बाद से कमिंस को पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो रहा है। जांच में कमर की हड्डी में खिंचाव का पता चला है, जिसके लिए आने वाले महीनों में और प्रबंधन की आवश्यकता होगी। कमिंस को भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा और वह अपना रिहैब जारी रखेंगे, जिसमें गेंदबाजी में वापसी उनकी एशेज की तैयारी के हिस्से के रूप में तय की जाएगी।