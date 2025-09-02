Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही हुआ बाहर

Pat Cummins Ruled India Series: ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिचेल स्टार्क के बाद कप्तान पैट कमिंस की इंजरी ने दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है। क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने कहा कि कमिंस की पीठ की हड्डी में खिंचाव है। इसलिए वह न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Pat Cummins Ruled India Series
ऑस्‍ट्रलिया टीम के कप्‍तान पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: IANS)

Pat Cummins Ruled India Series: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार 2 सितंबर को ही दो तगड़े झटके लगे हैं। मिचेल स्टार्क के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने के बाद अब कप्तान पैट कमिंस की इंजरी पर भी झटका देने वाला बड़ा अपडेट आया है। 2023 के वनडे विश्व कप विजेता कप्तान इस साल के अंत में शुरू होने वाली एशेज सीरीज़ तक किसी भी तरह के क्रिकेट मैच से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब है कि कमिंस अपनी पीठ की हड्डी में खिंचाव के कारण न्यूज़ीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज नहीं खेल पाएंगे।

कमिंस का न होना भारत के लिए फायदे का सौदा

अब, कमिंस को एशेज के लिए खुद को फिट बनाने के लिए मैदान पर किसी भी तरह की गतिविधि से दूर रहेंगे। इससे निश्चित रूप से भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में बढ़त मिलेगी। ध्यान रहे कि भारत को तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इन सभी मैचों के लिए भारतीय फैन जोन के टिकट पहले ही बिक चुके हैं।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, मिचेल स्टार्क ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट के इस फॉर्मेट से अचानक संन्यास का किया ऐलान
क्रिकेट
Mitchell Starc Retirement

रोहित-विराट को राहत

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी है, जो फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद भारत के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे। वे भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिचों पर पैट कमिंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इस दिग्गज जोड़ी के खिलाफ काफी सफलता हासिल की है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें मिलाकर 19 बार आउट किया है।

कमर की हड्डी में खिंचाव

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कमिंस को हाल ही में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया था। इस ब्रेक के बावजूद वेस्टइंडीज टेस्ट दौरे के बाद से कमिंस को पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो रहा है। जांच में कमर की हड्डी में खिंचाव का पता चला है, जिसके लिए आने वाले महीनों में और प्रबंधन की आवश्यकता होगी। कमिंस को भारत के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा और वह अपना रिहैब जारी रखेंगे, जिसमें गेंदबाजी में वापसी उनकी एशेज की तैयारी के हिस्से के रूप में तय की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

02 Sept 2025 09:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका, चोट के चलते कप्तान ही हुआ बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट