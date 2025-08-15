एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का माइंड गेम शुरू, स्टीव स्मिथ ने बताई इंग्लैंड की सबसे बड़ी परेशानी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "हमारी टीम में अनुभवी गेंदबाज शामिल हैं, जो लंबे समय से खेल रहे हैं और सफल रहे हैं। इसलिए मैं गर्मियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह एक शानदार सीरीज होने वाली है। हमें दोनों तरफ से आक्रामक दर्शकों के सामने खेलना पसंद है। इसलिए यह सीरीज रोमांचक होने वाली है।" स्मिथ ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट की तारीफ करते हुए कहा, "पिछले दो साल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। वह बड़े स्कोर बना रहे हैं। लेकिन, मुझे उम्मीद है कि वह आगामी सीरीज में शतक नहीं बना पाएंगे।"