न्यूजीलैंड दौरे पर टी20i सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मिचेल स्टार्क के संन्यास के बाद इस स्टार की हुई वापसी

Australia Team announced for New Zealand tour: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। लंबे समय बाद तीन मैचों की इस सीरीज से मार्कस स्टोइनिस कंगारू टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं। मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन और जेवियर बार्टलेट के साथ स्टोइनिस की वापसी से अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने का उनका दावा मजबूत हो गया है।