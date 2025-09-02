Patrika LogoSwitch to English

न्यूजीलैंड दौरे पर टी20i सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मिचेल स्टार्क के संन्यास के बाद इस स्टार की हुई वापसी

Australia Team announced for New Zealand tour: मिचेल स्टार्क के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। इस सीरीज से मार्कस स्टोइनिस लंबे समय बाद वापसी करने जा रहे हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Australia Team announced for New Zealand tour
ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Australia Team announced for New Zealand tour: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। लंबे समय बाद तीन मैचों की इस सीरीज से मार्कस स्टोइनिस कंगारू टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं। मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन और जेवियर बार्टलेट के साथ स्टोइनिस की वापसी से अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने का उनका दावा मजबूत हो गया है।

आखिरी बार नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे मार्कस 

बता दें कि 36 वर्षीय मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी बार नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था। उन्होंने पिछले एक साल से कोई सेंट्रल या स्टेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। स्टोइनिस इस साल फरवरी में वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके थे, लेकिन वैश्विक टी20 सर्किट पर सक्रिय रहे। इस बीच उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स और द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। यह दोनों ही टीमें फाइनल तक पहुंचीं।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, मिचेल स्टार्क ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट के इस फॉर्मेट से अचानक संन्यास का किया ऐलान
क्रिकेट
Mitchell Starc Retirement

स्टार्क और कमिंस की कमी खलेगी

ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस सीरीज में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की कमी खलेगी। स्टार्क टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं। मैथ्यू शॉर्ट साइड स्ट्रेन की चोट से उबर चुके हैं। यह चोट उन्हें जुलाई में वेस्टइंडीज सीरीज से पहले जमैका में ट्रेनिंग के दौरान लगी थी। नाथन एलिस पितृत्व अवकाश के चलते इस दौरे से बाहर रहेंगे।

एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी को जगह नहीं

एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर खेले थे, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध इस टी20 सीरीज में अपनी जगह नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 1, 3 और 4 अक्टूबर को टी20 सीरीज के तीन मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच माउंट माउंगानुई में आयोजित होंगे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जांपा।

Updated on:

02 Sept 2025 09:35 am

Published on:

02 Sept 2025 09:34 am

