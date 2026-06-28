Aus W vs Ind W: ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक 5 विमेंस T20 वर्ल्ड कप एडिशन में 90% मैच जीते, लेकिन भारत से नहीं पा सका पार

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक पांच T20 वर्ल्ड कप एडिशन में कुल 27 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 24 मुकाबले (करीब 90 प्रतिशत) अपने नाम किए हैं। जबकि सिर्फ तीन मैच ही हारे हैं। दिलचस्‍प बात ये है कि इन तीन हार में से उसे दो भारत के खिलाफ मिली हैं। 2018 के टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत ने ग्रुप स्‍टेज में उसे 48 रनों से हराया था। वहीं, 2020 के टी20 वर्ल्‍ड कप की ग्रुप स्‍टेज में ही उसे टीम इंडिया ने 17 रनों से मात दी थी। आज ये देखना दिलचस्‍प होगा कि भारतीय महिलाएं उसी प्रदर्शन को दोहरा पाती हैं या नहीं।