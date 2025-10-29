खस्ता हाल होटल, बम की धमकी… भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले लिसा काइटली ने साझा की 1997 विश्व कप की यादें

Lisa Keightley shares memories of 1997 World Cup: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 अब अपने समापन की ओर है। आज बुधवार 29 अक्‍टूबर को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला और गुरुवार को भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस चमक-धमक के बीच ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा काइटली ने 1997 में भारत में खेले गए विश्व कप के अपने अनुभव साझा किए हैं। काइटली ने बताया कि भारत में हमारा अनुभव थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा रहा। उन्होंने बताया कि उस समय हमने खस्‍ता हाल होटल, भोजन की दिक्कतें, बम की धमकी और चैंपियन बनने तक कई तरह के रंग देखे। लेकिन, इन सबके बीच हमारी टीम एकजुट रही जो सबसे अहम था।