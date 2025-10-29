Patrika LogoSwitch to English

खस्ता हाल होटल, बम की धमकी… भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले लिसा काइटली ने साझा की 1997 विश्व कप की यादें

Lisa Keightley shares memories of 1997 World Cup: महिला विश्व कप 2025 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले ऑस्‍ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर लिसा काइटली ने 1997 विश्व कप की यादें शेयर की हैं। उन्‍होंने बताया कि कैसे भारत में खेले गए उस टूर्नामेंट में उनकी टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 29, 2025

Lisa Keightley shares memories of 1997 World Cup

ऑस्‍ट्रेलियाई पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा काइटली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mipaltan)

Lisa Keightley shares memories of 1997 World Cup: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 अब अपने समापन की ओर है। आज बुधवार 29 अक्‍टूबर को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच पहला और गुरुवार को भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस चमक-धमक के बीच ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा काइटली ने 1997 में भारत में खेले गए विश्व कप के अपने अनुभव साझा किए हैं। काइटली ने बताया कि भारत में हमारा अनुभव थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा रहा। उन्होंने बताया कि उस समय हमने खस्‍ता हाल होटल, भोजन की दिक्कतें, बम की धमकी और चैंपियन बनने तक कई तरह के रंग देखे। लेकिन, इन सबके बीच हमारी टीम एकजुट रही जो सबसे अहम था।

नल में गंदा पानी और खराब टीवी

काइटली ने बताया कि जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भारत पहुंची तो हमें खस्ता हाल होटल में रुकवाया गया। खस्ता हाल कमरों के बाथरूम के नल में सीमेंट जमी हुई थी और उनमें गंदा पानी आ रहा था। टीवी चालू नहीं हो रहा था। हमें अपने हालात पर हंसी आ रही थी। लेकिन, हमने इन परिस्थितियों को चुनौती की तरह लिया। हमने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, साथ रहेंगे और चैंपियन बनेंगे।

बैग में थी चलती-फिरती दुकान

लिसा ने बताया कि भारत की यात्रा पर मैं अपने साथ एक बैग लेकर आई थी, जिसमें चॉकलेट, कैंडी और नाश्ते का सामान था। मेरी टीम ने उस बैग को टकशॉट यानि कए चलती-फिरती दुकान नाम दिया। मेरे पास कैरेमल पॉपकॉर्न भी थे, जो सबको बहुत पसंद थे। मेरी कई साथी खिलाड़ी मुझसे पॉपकॉर्न के बदले बिस्किट या म्यूसली बार का सौदा करती थीं। इससे हमारे बीच खुशनुमा माहौल बना रहता था।

जब पुलिस ने पहुंचाया होटल

उस विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कई शहरों चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, लखनऊ और कोलकाता में मैच खेले। इस दौरान हैदराबाद में उनके साथ मजेदार वाकया घटा। लिसा ने बताया कि मैं, मेल जोन्स और जूलिया प्राइस शॉपिंग करने पुराने शहर गए थे, लेकिन लौटते समय हम होटल का नाम भूल गए। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से हैं, तब पुलिस ने हमें अपनी गाड़ी से सुरक्षित होटल पहुंचाया।

सेमीफाइनल से पहले बम की धमकी

टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम एक शहर से दूसरे शहर की उड़ान भर रही थी, जब उन्हें फ्लाइट में बम की धमकी की खबर मिली। लिसा ने कहा, हम सब घबरा गए थे। सामान की जांच हुई, लेकिन बाद में बताया गया कि यह झूठी धमकी थी। तब जाकर हमने राहत की सांस ली।

फाइनल से पहले मिला फाइव स्टार होटल

लिसा ने बताया कि जब हमारी टीम फाइनल मुकाबले के लिए कोलकाता पहुंची तो हमें पहली बार एक फाइव स्टार होटल में ठहराया गया। हमें लगा कि अब जाकर असली क्रिकेट विश्व कप जैसा महसूस हो रहा है। फाइनल ईडन गार्डंस में था, जहां हजारों दर्शक पहुंचे थे। ज्यादातर दर्शक महिलाएं थीं। इतनी भीड़ थी कि हम एक-दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। तब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था।

