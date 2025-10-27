अकील खान ने पूरी प्लानिंग के साथ की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़! जानें कौन है ये शख्स

इंदौर का ही रहने वाला 30 वर्षीय अकील खान घटना की सुबह बाइक पर सवार होकर अपने पिता को छोड़ने के लिए सत्य साईं चौक गया था। जहां से वापस लौटते समय ऑस्‍ट्रेलिया की खिलाड़ियों को रोबोट चौक से खजराना की ओर जाते देखा। वह पहले तो उनके पास से गुजरा, फिर यू-टर्न लेकर पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गया। जहां उसने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। सबसे गौर करने वाली बात है कि बाइक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली थी, जिसके चलते वह भागने में सफल हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा।