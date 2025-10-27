अकील खान ने पूरी प्लानिंग के साथ की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़! जानें कौन है ये शख्स

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का आरोपी अकील खान। (फोटो सोर्स: IANS)
Australian women cricketers molestation case: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच से पता चलता है कि उसने अनजाने में महिला खिलाड़ियों को गलत तरीके से नहीं छुआ था, बल्कि उसने ऐसा पूरी प्लानिंग के साथ किया था, ताकि आराम से बचकर निकल सके। हालांकि उसने पकड़े जाने पर पहले पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया।
इंदौर का ही रहने वाला 30 वर्षीय अकील खान घटना की सुबह बाइक पर सवार होकर अपने पिता को छोड़ने के लिए सत्य साईं चौक गया था। जहां से वापस लौटते समय ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों को रोबोट चौक से खजराना की ओर जाते देखा। वह पहले तो उनके पास से गुजरा, फिर यू-टर्न लेकर पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गया। जहां उसने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। सबसे गौर करने वाली बात है कि बाइक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली थी, जिसके चलते वह भागने में सफल हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा।
घटना की सूचना मिलते ही इंदौर के एमआईजी थाना की पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन में जुट गई। तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने अकील खान का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बतााया कि शुरुआत में उसने कहा कि वह सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन बाद में उसने खिलाड़ियों का पीछा करने और उनसे छेड़छाड़ करने की बात स्वीकार कर ली। रविवार को उसे अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में इस घटना को लेकर कहा कि सीए पुष्टि करता है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो सदस्यों को इंदौर में एक कैफे जाते समय एक बाइक सवार ने पास आकर गलत तरीके से छुआ। टीम की ओर इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जो मामले को देख रही है।
मीडिया रिपोर्ट, के अनुसार अकील खान पेंटर है और उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं। अकील एक आदतन अपराधी है। उस पर पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा उस पर डकैती, मारपीट और हत्या का प्रयास समेत करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वह हाल ही में जेल से छूटा था। दंडोतिया ने भी उसके आपराधिक इतिहास की पुष्टि की है।
