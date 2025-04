गुजरात जायंट्स की महिला क्रिकेटर एशले गार्डनर ने की शादी, गर्लफ्रेंड मोनिका राइट को बनाया जीवन साथी

Ashleigh Gardner: एशले गार्डनर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर अपनी शादी की जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में स्टार खिलाड़ी ने लिखा- Mrs & Mrs Gardner।

भारत•Apr 06, 2025 / 05:04 pm• satyabrat tripathi

Ashleigh Gardner has tied the knot with her partner Monica Wright: महिला प्रीमियर लीग (WPL) में गुजरात जायंट्स की ओर से खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले गार्डनर ने अपनी लॉग टाइम गर्लफ्रेंड मोनिका राइट से शादी कर ली है। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस खास मौके पर करीबी परिवार, दोस्त मौजूद रहे। एशले गार्डनर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर अपनी शादी की जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में स्टार खिलाड़ी ने लिखा- Mrs & Mrs Gardner। एशले गार्डनर की शादी समारोह में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट की कई खिलाड़ी भी मौजूद रहीं। इनमें किम गार्थ, एलिस विलानी, फोबे लिचफील्ड और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली भी शामिल थीं।