अलाना किंग को फरवरी के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला

Player of The Month For February: किंग ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने मात्र 98 रन देकर नौ विकेट चटका दिए थे।

भारत•Mar 13, 2025 / 08:23 am• Vivek Kumar Singh

Alana Kings Player of The Month For February: महिला एशेज के दौरान अलाना किंग के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें फरवरी 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर ने अपनी टीम की साथी एनाबेल सदरलैंड और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग को कड़ी टक्कर देते हुए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। उनकी जीत से इस पुरस्कार में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बढ़ गया है, इससे पहले सदरलैंड (दिसंबर 2024) और बेथ मूनी (जनवरी 2025) ने भी जीत दर्ज की थी, जिससे यह लगातार तीसरा महीना है जब किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने यह सम्मान हासिल किया है।

यह पहली बार है जब किंग को आईसीसी मासिक पुरस्कार मिला है और उन्होंने अपनी टीम की साथियों को उनकी सामूहिक सफलता का श्रेय देने में देर नहीं लगाई। किंग ने कहा, "लड़कियों के लिए यह एक शानदार समर रहा है और हम जिस तरह से एशेज को बरकरार रख पाए हैं, उससे हम वाकई बहुत खुश हैं। मुझे उस सफलता में भूमिका निभाने पर गर्व है और मैं उस सीरीज, विशेष रूप से टेस्ट मैच को लंबे समय तक याद रखूंगी। एमसीजी पर एशेज टेस्ट से बड़ा कोई मंच नहीं है और मैं इसका हिस्सा होने के लिए बहुत आभारी हूं।" मेलबर्न में चटकाए थे 9 विकेट किंग ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड पर ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मात्र 98 रन देकर नौ विकेट चटकाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पारी और 122 रन की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में, किंग ने 4-45 के आंकड़े के साथ इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया, जिससे मेहमान टीम 170 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन की शानदार बढ़त हासिल कर ली, दूसरी पारी में उन्होंने और भी अधिक आक्रामक वापसी की, 5-53 विकेट लेकर इंग्लैंड को मात्र 148 रन पर आउट कर दिया। उनके खेल को बदलने वाले स्पैल ने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रभावशाली श्रृंखला जीत हासिल की। अपनी गेंदबाजी के अलावा, किंग ने फील्डिंग में भी दो कैच और बल्ले से तीन रन देकर योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला एशेज सीरीज में 16-0 की ऐतिहासिक जीत में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन अहम रहा।