IPL 2025: दिल्ली से हार के बाद लखनऊ के लिए आई अच्छी खबर, चोट से वापसी के लिए तैयार तूफानी गेंदबाज

Avesh Khan, IPL 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के भरोसेमंद तेज गेंदबाज आवेश खान (Avesh Khan) जल्द ही वापसी को तैयार हैं। बीसीसीआई (BCCI) के मेडिकल स्टाफ ने उन्हें हरी झंडी दे दी है।

भारत•Mar 25, 2025 / 05:52 pm• satyabrat tripathi

Avesh Khan set to join LSG after getting clearance from BCCI: आईपीएल (IPL 2025) के 18वें संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम (LSG) की शुरुआत अच्छी नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स (DC) से हुए रोमांचक मुकाबले में उन्हें एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में एक समय लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) की जीत तय दिख रही थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम को शिकस्त का सामना करना है। हालाकि इस निराशाजनक शुरुआत के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के लिए एक अच्छी खबर आई है।