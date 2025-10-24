रणजी ट्रॉफी में हिमाचल के खिलाफ इस वजह से दिल्ली टीम से नहीं जुड़ा यह धाकड़ बल्लेबाज

हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में दिल्ली की टीम से ऋषभ पंत नहीं जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक, ऋषभ पंत सितंबर के मध्य से अपनी रिकवरी प्रक्रिया के लिए सीओई में हैं। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए उन्हें भारत ए का कप्तान बनाया गया है। पंत का सीओई में भारत ए के मैच खेलना मैच फिटनेस और उनकी तैयारी का आकलन करने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा।