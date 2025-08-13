17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज खान की इस टूर्नामेंट से होगी मैदान पर वापसी

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए मुंबई की कप्तानी सौंपी गई है। 90 ओवरों का यह दिन-रात का टूर्नामेंट 17 अगस्त से शुरू होगा और इसके सभी मैच चेन्नई में खेले जाएंगे। यह अनौपचारिक टूर्नामेंट भारत के घरेलू सत्र की शुरुआत से पहले का आखिरी पड़ाव है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के साथ होगी। इस टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से 17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज खान भी खेलते नजर आएंगे।