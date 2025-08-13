13 अगस्त 2025,

17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज खान की इस टूर्नामेंट से होगी मैदान पर वापसी

बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई टीम की कमान जहां 18 वर्षीय आयुष म्‍हात्रे के हाथ में होगी तो इस टूर्नामेंट में 17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज खान भी नजर आएंगे।

भारत

lokesh verma

Aug 13, 2025

Sarfaraz Khan
सरफराज खान 17 किलोग्राम वजन कम करने के बाद। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/sarfarazkhan977)

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे को बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए मुंबई की कप्तानी सौंपी गई है। 90 ओवरों का यह दिन-रात का टूर्नामेंट 17 अगस्त से शुरू होगा और इसके सभी मैच चेन्नई में खेले जाएंगे। यह अनौपचारिक टूर्नामेंट भारत के घरेलू सत्र की शुरुआत से पहले का आखिरी पड़ाव है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त को दलीप ट्रॉफी के साथ होगी। इस टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से 17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज खान भी खेलते नजर आएंगे।

बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई की कप्तानी करेंगे म्हात्रे

18 वर्षीय आयुष म्हात्रे इस टूर्नामेंट में मुंबई की कमान संभालेंगे, जिन्‍होंने पिछले कैलेंडर वर्ष और आईपीएल 2025 में घरेलू टूर्नामेंटों में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। म्हात्रे ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत की अंडर-19 टीम का नेतृत्व किया था। इस युवा खिलाड़ी ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों में दो शतक जड़े। मुंबई अपने बुची बाबू टूर्नामेंट अभियान की शुरुआत 18 अगस्त को तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स इलेवन के खिलाफ मुकाबले से करेगी।

दलीप ट्रॉफी में पश्चिम क्षेत्र की टीम से खेलेंगे सरफराज 

मुंबई की टीम में सरफराज खान और उनके भाई मुशीर को भी शामिल किया जाना तय है। भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज़ से पहले 17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज को टेस्ट मैचों से पहले भारत ए दौरे में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। वहीं, सरफराज को दलीप ट्रॉफी के लिए पश्चिम क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है, जबकि मुशीर को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है।

बुची बाबू टूर्नामेंट 2025 का शेड्यूल

13 Aug 2025 09:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 17 किलो वजन कम करने वाले सरफराज खान की इस टूर्नामेंट से होगी मैदान पर वापसी

